Történelmi erőfitogtatás a keleti nagyhatalom partjainál: Pekingben ennek nem fognak örülni

Felvételek láttak világot arról, ahogy a tajvani Csiupeng katonai bázison tart gyakorlatot a hadsereg a M142 HIMARS rakétatüzérségi rendszer egyik darabjával. Az éleslövészeti gyakorlat egyben kemény üzenetet visz Kínának, mivel kifejezetten egy lehetséges kínai partraszállás elleni műveletet gyakoroltak.

Információk szerint összesen hét rakétát indítottak útnak az HIMARS-ból, amelyek összesen 70-94 kilométert tettek meg.

Taiwan Tests HIMARS for the First Time Taiwan conducted its first live-fire test of M142 HIMARS systems during the Thunder drills at the Jiupeng military base today. The exercise simulated a major counterstrike against a PLA Navy landing force.Seven M30/M31 rockets with pic.twitter.com/pTeDVDf65K