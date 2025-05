Donald Trump kulcsra zárta az ajtót a menekültek előtt, de egyetlen csoporttal most kivételt tett

Az afrikánereket, azaz a főleg holland gyarmatosítóktól leszármazott dél-afrikaiakat az amerikai hatóságok meleg fogadtatásban részesítették. Néhányan amerikai zászlókat lengettek a washingtoni Dulles repülőtér piros-fehér-kék léggömbökkel díszített csarnokában, ez látható az amerikai külügyminisztérium által közzétett videón is.

Today welcomed the first group of Afrikaner refugees fleeing persecution from their native South Africa. We stand with these refugees, many of them farmers and former business owners, as they build a better future for themselves and their children here in the @DeputySecState