Itt van Donald Trump miniszterének legújabb mutatványa: fertőző szennyvízben lubickolt családjával

A Kennedyék által pancsolásra használt Rock Creek patakban nem engedélyezett a fürdés a magas baktériumkoncentráció miatt, mivel azt a felgyülemlő szennyvíztöbblet és a csapadék elvezetésére is használják esőzések idején.

A Washington D. C. északnyugati részén csordogáló patak jelentős mennyiségű fekáliát is tartalmazhat, és E. coli baktériummal is fertőzött lehet.

a szennyezettség miatt Az amerikai főváros több mint 50 éve betiltotta a fürdést az összes vízfolyásában.

Ez látszólag nem zavarta Robert F. Kennedy Jr-t, aki ennek dacára örömmel számolt be a hétvégén arról az X-en, hogy unokáival a patakban fürdőzött egy anyák napi túra keretében.

Mothers Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY