Különös dolog történt Moszkvával, ilyet már régóta nem tapasztaltak Ukrajnában

Az ukrán államfő emlékeztetett, hogy tárgyalásokat folytatott Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel, és megerősítette, készen áll a közvetlen és érdemi tárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Isztambulban.

Kész vagyok Törökországba utazni. Sajnos a világ még mindig nem kapott egyértelmű választ Oroszországtól a tűzszünetre vonatkozó számos javaslatra. Az orosz bombázások és támadások folytatódnak. Moszkva egész nap hallgatott a közvetlen találkozóra tett javaslatról. Ez egy nagyon különös hallgatás

- mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Oroszországnak mindenképpen véget kell vetnie a háborúnak, és jobb lenne, ha ezt minél előbb megtenné. Nincs értelme folytatni az öldöklést. Kiemelte, hogy ebben a török államfő is partner, aki teljes készségét fejezte ki a találkozó megrendezésére. Kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök is támogatja a találkozót, és Zelenszkij is azt szeretné, ha eljönne a találkozóra.

Oroszország gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta Zelenszkij javaslatát a Putyinnal való isztambuli találkozóra, annak ellenére, hogy korábban éppen Moszkva javasolta Kijevnek a törökországi tárgyalások megtartását május 15-én.

