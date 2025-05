Megvillantotta, mire képes a HMS Dragon romboló: megsemmisült a szuperszonikus rakéta

A 2025. május 16-án bejelentett esemény mérföldkőnek számít, hiszen ez az első alkalom, hogy egy brit hadihajó sikeresen semlegesített szuperszonikus rakétafenyegetést. A Skócia partjainál zajló gyakorlaton a Type 45 Daring-osztályú romboló egy speciálisan módosított telemetrikus

Sea Viper rakétát indított egy nagy sebességű célpont elfogására, amely a következő generációs hajó elleni rakétafenyegetéseket szimulálta.

A célpontok összetett kitérő manővereket hajtottak végre, beleértve a dugóhúzószerű és cikázó repülési pályákat, amelyek hasonlítanak a potenciális ellenfelek által fejlesztett fejlett szuperszonikus és hiperszonikus fegyverekre. A sikeres elfogás nemcsak a Sea Viper rendszer hatékonyságát igazolta, hanem a romboló magas intenzitású fenyegetettségi környezetben való működési készségét is.

HMS Dragon has launched an Aster 30 Sea Viper missile against a supersonic sea-skimming target during Ex. Formidable Shield.(Src/img: ) https://t.co/RTSpCFJrsb