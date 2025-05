Rengeteg a kérdőjel az új iPhone-okkal kapcsolatban - Vajon mire lesz képes az új csúcsmodell?

Gyakran elhangzó mondás manapság a telefonokkal kapcsolatban, miszerint a vezető mobiltelefon-gyártók évről évre bemutatott csúcsmodelljei egyre inkább hasonlítanak egymásra és előrelépés már csak az apró részletekben történik. Az Apple készülékeit pedig különösen gyakran éri ez a kritika. Mégis, minden évben különösen nagy figyelem övezi az új iPhone-ok érkezését; nem ritkán már több mint egy évvel a megjelenés előtt elkezdenek arról pletykálni, hogy vajon milyen specifikációkkal érkeznek majd az új telefonok. Nincs ez másképp a gyártó, vélhetően idén ősszel debütáló mobiljaival, az iPhone 17-es szériával kapcsolatban sem, amely a hardveres újítások mellett különösen a tavaly sokakban csalódást keltő mesterséges intelligencia funkciók miatt foglalkoztatják a felhasználókat. Cikkünkben összeszedtük, mit lehet tudni a következő iPhone-szériáról eddig a hivatalos és nem hivatalos források alapján.

Sok szempontból is bizonytalan helyzetben van az Apple

Az Apple számára az elmúlt időszakban több tényező is bizonytalanságot eredményezett. Egyik oldalról, sok más amerikai technológiai vállalathoz hasonlóan, a Donald Trump által kirobbantott vámháború vetett árnyékot a vállalatra, aminek következtében sokan kezdték el fejtegetni, vajon mekkora nehézségeket okozhatnak majd a jelentős kínai kitettséggel rendelkező cégnek a megemelkedett vámterhek. Mindemellett pedig az Apple kapcsán gyakran felmerült már a vámháború berobbanása előtt is, hogy egyre inkább elmarad az ázsiai versenytársaihoz képest az innováció terén, mind a telefonok hardveres képességei, mind a szoftverek fejlesztése tekintetében.

Utóbbi lemaradásra a legjobb példa egyértelműen a tavaly nagy figyelem mellett bemutatott, Apple Intelligence-nek nevezett AI-rendszer, amelynek legfontosabb elemei végül a tervezetekhez képest később érkeztek csak meg a telefonokra, az Uniós szabályozások miatt pedig az európai felhasználóknak még többet kellett várniuk rájuk.

A végül megjelent AI-funkciókat sokan kevésnek érezték

a beharangozott ígéretekhez és más gyártók mesterséges intelligencia törekvéseihez képest.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 06. 11. Jön a mesterséges intelligencia az iPhone-ra!

Mindezek ellenére az Apple vezérizgatója, Tim Cook a múlt hónapban egy elemzői beszélgetésen azt nyilatkozta, egyértelmű pozitív hatásai voltak a mesterséges intelligencia bevezetésének az eladásokra nézve. A vezető szerint ugyanis, az előző negyedévben az iPhone-eladások arányaiban magasabbak voltak azokban az országokban, ahol az Apple Intelligence szolgáltatások elindultak.

Az Apple 2025 első negyedévében először lett a legtöbb mobiltelefont eladó gyártó globális szinten.

Kínában ugyanakkor - amely az okostelefonok egyik legfontosabb piaca - nem áll olyan jól a vállalat az eladások tekintetében; a cég az ázsiai versenytársakkal szemben egyre inkább lemaradni látszik, 2024 utolsó negyedévében a harmadik helyre csúszott vissza.

Az Apple okostelefonok jövőbeli ára a vámháborún túl, a nemrégiben bemutatott, alacsonyabb árfekvésű iPhone-modell, a 16e kapcsán is előkerült. Ugyan a telefon 599 dolláros indulóárával (Magyarországon ez 299 ezer forint lesz) olcsóbb alternatívát kínál a tavaly bemutatott 16-os csúcsszéria többi tagjához képest,

a korábbi SE modell 429 dolláros kezdőárához képest jelentősnek mondható az áremelkedés.

A Wall Street Journal nemrég megjelent, belsős információkra hivatkozó cikke szerint az Apple új árazási stratégiája mentén nem csak a középkategóriás széria, hanem a csúcsmodellek árát is megemelné az elkövetkező időszakban. A stratégiát ismerő források szerint az áremelkedést a vállalat nem kötötte össze a már említett, megváltozott vámkörnyezettel, így az áremelés ettől függetlenül is megvalósulhat a jövőben. Az elmúlt héten az USA és Kína kiegyezett vámok kérdésében, valamint az Apple már korábban is kapott engedményeket az amerikai kormánytól a vámterhek csökkentése érdekében, azonban azóta nem jöttek hírek arról, hogy az Apple ezek mentén újragondolná a jövőbeli készülékek árát.

Mivel rukkolhat elő az Apple még idén?

Az Apple új termékeit, fejlesztéseit mindig is nagy figyelem övezi, a jelenlegi, fentebb ismertetett bizonytalan helyzetben pedig talán még nagyobb az érdeklődés az iránt, mivel rukkol elő a gyártó az elkövetkező időszakban. A technológiai szaklapokban és a közösségi médiában az elmúlt időben rendkívül sok pletyka látott napvilágot a következő iPhone-modellekkel kapcsolatban, amelyek között az egészen elrugaszkodott gondolatoktól kezdve valós háttérinformációkon alapuló előrejelzések is megtalálhatóak.

Az Apple valószínűleg (ha csak nem szakít az eddigi trendekkel) idén ősszel fogja majd bemutatni a soron következő, iPhone 17-es szériáját. Ugyan hivatalos bejelentést még nem tett a vállalat, a szaksajtó már szinte tényként kezeli, hogy az ősz folyamán

az iPhone 17-es csúcsmodell, valamint annak Pro és Pro Max változata mellett, egy vékonyabb kivitelt kapó 17 Air verzió is megjelenik majd.

A hírek szerint az Air válthatja majd ki a korábban Plus nevet kapó, nagyobb kijelzővel ellátott alapmodelleket (pl.: iPhone 16 Plus).

Ugyan a specifikációk terén még biztosat nem lehet tudni, az Air modell vélhetően ugyanúgy megkapja majd a szériával bemutatkozó új, A19-es processzort, ugyanakkor a karcsúbb kialakítás negatív hozadéka lehet, hogy kisebb akkumulátor fér majd csak el a készülékház alatt, amivel az üzemidő is rövidülhet ezen modell esetén.

Ugyan hivatalosan az Apple még nem jelentett be a vékonyabb kivitelű iPhone terveit, a legnagyobb konkurens gyártó lépései affelé mutatnak, hogy a gyártók a vékonyabb telefonok felé mozdulnak majd el a jövőben. A Samsung a hét folyamán jelentette be, hogy a legújabb, idén februárban bemutatott S25-ös szériájuk új tagjaként egy rendkívül vékony, mindössze 5,8 milliméter vastagságú készüléket dobnak majd piacra. Ha lehet hinni a pletykáknak, az iPhone 17 Air 6,25 milliméteres készülékházat kaphat majd, így kicsivel vastagabb lesz, mint a Samsung készüléke.

Az Independent összegzésében arról ír az iparági pletykák alapján, hogy

a 17-es széria modelljei 12 GB-os RAM-mal érkeznek majd, ami 4 GB-os ugrást jelentene a korábbi modellekhez képest.

Ami a jövőbeli iPhone modellek kameráit illeti, szintén elmondható, hogy biztos információk még nincsenek. Egyes elemzők már tavaly próbálták kideríteni, milyen kamerát kaphatnak majd a 2025-ben megjelenő telefonok; a MacRumor's cikke szerint a legnagyobb fejlődés az előlapi kamerák terén jöhet; ahol az aktuális csúcsmodellek 12 megapixeles kamerája helyett 24 megapixeles kaphat majd helyet. A hátlapi kamerával kapcsolatban a legtöbb információ szerint nem kizárt, hogy az iPhone 17-es modellek 48 megapixeles szenzorral érkeznek majd meg, a pontos specifikációk azonban eltérhetnek egyes modellek esetén.

A hátlapi kameraegységek elhelyezése a dizájn szempontjából is fontos pont az iPhone modelleknél, különösen amióta a készülékek egyre több szenzort és nagyobb kameraegységeket kapnak. A még meg nem jelent modellek belső specifikációihoz képest a telefonok készülékházának felépítését valamivel könnyebb előre megjósolni, különböző célokra (pl.: mobiltelefon-tok gyártók számára) ugyanis mindig létrehoznak még nem működő ún. „dummy” darabokat is az elkövetkező szériából, amelyek gyakran szivárognak ki a közösségi média felületekre. Az ilyen felvételek alapján

az iPhone 17-es széria hátlapján a kamerasziget kiterjedése és vastagsága a korábbiaknál is nagyobb lehet, különösen a három hátlapi szenzort kapó Pro és Pro Max modellek esetében.

A közösségi médiában közzétett fotók alapján a 17 Air egy, míg a 17-es alap verzió kettő hátlapi kamerát kap.

And heres the white one looks even better than the black. pic.twitter.com/b18nh0xBmB — Sonny (Dickson) April 23, 2025

A szoftver is tartogat újdonságokat, különösen a mesterséges intelligencia terén

Az iOS operációs rendszer új verziójával kapcsolatosan a legnagyobb várakozás az Apple Intelligence AI-funkcióit övezi, amelyek, ahogy már fentebb is említettük, nem igazán váltották be a felhasználók különösen magas elvárásait.

Ahogy arról nemrég mi is beszámoltunk, az elmúlt időszakban az akkumulátor-üzemidő növelésével kapcsolatban került elő az Apple Intelligence. Sajtóértesülések szerint a vállalat egy AI-alapú akkumulátorkezelő módot fejleszt, amely elemzi a felhasználói szokásokat és ennek megfelelően optimalizálja az energiafelhasználást.

A technológia az Apple Intelligence részeként a felhasználóktól gyűjtött akkumulátoradatokat használja fel a trendek megértéséhez és előrejelzések készítéséhez, hogy mikor csökkentse bizonyos alkalmazások vagy funkciók energiafogyasztását. Az új funkció részeként a zárképernyőn megjelenik majd egy jelző, amely mutatja, mennyi időbe telik az eszköz feltöltése. A Bloomberg elemzése szerint a technológiai újítás azért is lehet fontos az idei új iPhone-széria érkezésével, mivel vélhetően ezzel igyekeznek majd kompenzálni a 17 Air alacsonyabb üzemidejét.

Több mint valószínű azonban, hogy a felhasználókat kizárólag a fenti funkció nem fogja meggyőzni affelől, hogy az Apple jó úton halad a mesterséges intelligencia terén. Az Apple AI bejelentései óta a vállalat a marketing anyagaiban aktívan épít a mesterséges intelligenciára alapuló technológiákra, azonban a tervekhez képest eddig kevés valóban hangsúlyos funkció érkezett meg a felhasználók készülékeire.

Így vélhetően a gyártó igyekszik majd ráerősíteni erre a területre, és a szintén ősszel debütáló iOS 19-es rendszerrel a több AI-alapú újdonság is érkezik majd.

Az Apple Intelligence terén a vállalat egyik legnagyobb ígérete már tavaly óta, a Siri digitális, hangalapú asszisztens felfejlesztése az AI-segítségével. A bejelentéseknek megfelelően ezzel a Siri még személyre szabottabban tudná végrehajtani a felhasználók utasításait és könnyebben kezelné a telefon alkalmazásait is. A vállalat tavaly közölt példái alapján

képes lenne arra is, hogy előzőleg beszélgetésekben, vagy emailekben megjelenő információkat alapul véve cselekedjen,

például le tudna játszani egy ismerős által üzenetben ajánlott podcastet, anélkül, hogy meg kellene neveznünk, mi is az a konkrét adás. Az elemzések szerint a Siri-frissítés az iOS 19-es rendszerre érkezik majd meg, azonban nem biztos, hogy az őszi debütálással egy időben. Egyes értesülések szerint lehet, hogy csak a 19.4-es verzió kapja meg a felfejlesztett AI-asszisztenst.

Az értesülések szerint az Apple a következő fejlesztési időszakban a saját alkalmazásai mellett több, harmadik fél által biztosított AI-modellt is integrálna a telefonjaiba. A tavaly bemutatott néhány AI-funkció során már integrálták az OpenAI ChatGPT-jét a mobilokba, míg hasonló megállapodást készül kötni a cég a Google-lel is a Gemini modell beágyazása érdekében.

A (nem olyan) távoli jövő: robotkarra szerelt iPad, összecsukható iPhone, 20 éves jubileum

Ugyan a fentiek fényében bőven van azért miért figyelni az Apple 2025-re tervezett megjelenéseit, a következő készülékekről szóló pletykák már a távolabbi, 1-2 év múlva esedékes fejlesztéseket is latba veszik. Ezek a híresztelések egészen izgalmas fejlesztési irányokat, és esetenként egészen vadnak tűnő termékeket érkezését jósolják az elkövetkező időszakra, így érdemes röviden ezekről is szót ejteni.

Régóta visszatérő vád a mobilgyártókkal szemben, hogy

a csúcskategóriás telefonok évről évre csak nagyon apró léptékben fejlődnek és a specifikációk már a korábbi szériáknál is bőven megfelelőek az átlagfelhasználók számára.

Emiatt pedig, az új szériákkal csupán néhány értékben (pl.: RAM, vagy kamerafelbontás) történik előrelépés, igazi izgalmakkal nem rukkolnak elő a gyártók. Az ázsiai vállalatok (többek között példuul a Xiaomi, a Huawei vagy a Samsung) ugyan a korábbi években igyekeztek kitűnni a tömegből és mutattak be igazán meglepő technológiai újításokat, úgy tűnt, az Apple nem nagyon szeretne felülni erre a trendre. Az összecsukható telefonok például már évek óta megjelennek más gyártók termékpalettáján, sőt, a Huawei tavaly már háromba hajtható mobilt mutatott be, amelyre mellesleg élénk kereslet is mutatkozott a bemutatást követően az ázsiai piacokon.

A Bloomberg nemrég megjelent összegzése azt mutatja,

az Apple az igazán nagy dobásokat 2027-re, az első iPhone bemutatásának 20 éves évfordulójára tartogatja.

Ekkor jöhet ugyanis ki az első összecsukható, hajlítható kijelzővel rendelkező iPhone. Ugyanebben az évben a „hagyományos” Apple telefonok megjelenése is megújulhat, ugyanis a belsős információk szerint akkorra tervezi a gyártó az első olyan készülékét, amelynek előlapján egyáltalán nincs kamerakivágás, így minden elülső szenzor a kijelző alatt kap majd helyet.

Ami az egyéb okoseszközöket illeti; a Bloomberg belsős információi szerint 2027-re okosszemüveg is érkezhet, amely az Apple a tavaly bemutatott - rendkívül magas, 3000 dolláros áron megjelent - kiterjesztett valóság (AR) technológiára építő headsetjének egy újragondolt verziója lenne.

Az egyik legérdekesebb újítás, ami a következő években érkezhet, egy az Apple okosotthon rendszerét kibővítő robotkar és egy arra erősített iPad lenne, aminek a fejlesztésére állítólag már tavaly több száz dolgozót allokált a vállalat.

Az Apple hosszabb távú fejlesztési tervei között olyan termékek is szerepelnek, mint az összecsukható iPad, valamint egy érintőképernyős Mac, azonban ezekről még a fenti pletykákhoz képest is igen keveset tudni, és az elemzés szerint 2028-ig biztosan nem fognak megérkezni.

Címlapkép forrása: Jay L Clendenin/Getty Images