Jön a mesterséges intelligencia az iPhone-ra!

Tegnap tartotta nagy éves tech eseményét a Wordlwide Developers Conference-t (WWDC) az Apple. Az eseményre nemcsak a tech rajongók, felhasználók, de a befektetők is kiemelten figyeltek, főként azért, mert kiderült, hogy az Apple hogyan szállna fel a mesterséges intelligencia vonatra.

Több újdonságot is bemutatott tegnap az Apple, ezek közül az érdekesebbek:

ami a legizgalmasabb volt, hogy hogyan is néz ki a cég mesterséges intelligencia stratégiája, ami részben arra épül, hogy az Apple összeáll az OpenAI-jal, és integrálja a termékeibe a ChatGPT-t, ami többek között a Siribe is beépül,

jön az Apple Intelligence, ami többek között összefoglalót készít hosszabb levelekből, kiválogatja az értesítések közül a legfontosabbakat, segítségével hangalapú utasításokkal lehet képeket szerkeszteni, az új Memory Movies funkcióval leírás alapján videókat lehet készíteni, de matematikai egyenletek megoldása, szövegek stílusának átírása is elérhető lesz. Az emögött álló generatív modellek az iOS, az iPadOS és a macOS rendszereken is elérhetőek lesznek,

bemutattak több operációs rendszert: iOS 18, iPadOS 18, VisionOS 2, WatchOS 11, macOS Sequoia.

A befektetők szempontjából érdekes információ, hogy az Apple Intelligence egyelőre csak az iPhone 15 Pro és Pro Max készülékeken lesz elérhető, és a majd ősszel megjelenő új, 16-os szérián, szóval akinek régebbi telefonja van, és a legújabb szolgáltatásokat is el akarja érni, annak upgrade-elnie kell, ez pedig az iPhone-eladások felpörgetését is okozhatja. (az iOS 18 oprendszer jóval régebbi telefonokra is elérhető lesz, egészen az Xr-ig bezárólag)

Forrás: Apple

A tegnapi bejelentések alapján úgy tűnik, hogy az Apple részben az OpenAI-ra támaszkodva szállna fel a mesterséges intelligencia vonatra, aminek a befektetői szempontból való értékelése vegyes, mert egyrészt azt jelenti, hogy jóval alacsonyabb költségek mellett indíthatja el a szolgáltatásait, másrészt viszont kiszolgáltatottabbá válik egy külsős cég felé, pedig ez az Apple-re nagyon nem volt eddig jellemző, a fontos fejlesztéseket házon belül tartották, ezzel is védve az ökoszisztémát.

A nagy kérdés pedig az adatbiztonság, mint ahogy arra Elon Musk is felhívta a figyelmet, nagy kérdés, hogy az Apple-felhasználók adatai közül mi kerül ki az OpenAI-hoz. Musk azzal fenyegetőzött a bemutató után, hogy betiltja a cégeinél az iPhone használatát, mert szerinte az ChatGPT miatt nem lesznek biztonságosak. (Musk persze poziból beszél, saját AI-platformot építenek)

Láthatólag a befektetők tegnap inkább a negatívumokra fókuszáltak, az Apple árfolyama a WWDC alatt 1,9 százalékot esett, ilyen nagy esésre a 10 korábbi konferencia alatt soha nem volt példa, a 2016-os 1,5 százalék volt eddig a legnagyobb esés. Az esésben az is szerepet játszik, hogy nagyok voltak a várakozások a tegnapi eseménnyel kapcsolatban, és ahhoz képest eget rengető újdonságokkal nem jött ki az Apple, ráadásul az árfolyam április közepe óta közel 20 százalékot emelkedett, és a történelmi csúcs közelében állt.

Az Apple a nagy amerikai tech részvények között, miközben a Meta 41, az Alphabet 25, a Microsoft 14 százalékot emelkedett, az Apple árfolyama gyakorlatilag ott áll, ahol tavaly év végén. A technikai kép egyébként kifejezetten izgalmas, most már harmadszor fordul le az Apple a történelmi csúcsa közeléből.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

