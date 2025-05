Szuperritka felvétel került elő a pilótafülkéből: éjszaka csapott le az ukrán MiG-29-es

Az ukrán légierő az alábbi sorokat fűzte a közleményhez:

Yellowtail pilóta éjszakai harci bevetése. A MiG-29-es vadászgéppel rögzített videó egy ellenséges Sahed kamikaze drón megsemmisítését mutatja be egy orosz nagyszabású légicsapás elleni védekezés során, amelyet infrastrukturális létesítményeken hajtottak végre.

Night hunt for Shaheds. The video from the cockpit of a MiG-29 fighter shows the destruction of an enemy Shahed-type attack drone by a pilot with the call sign