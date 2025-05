Amerika ősellensége már dörzsölte a tenyerét, de egy megállapodás keresztülhúzta a számításait

Nagy-Britannia csütörtökön aláírta az indiai-óceáni Chagos-szigetek fennhatóságának Mauritius részére történő átengedéséről szóló megállapodást, amely London szerint biztosítja az Egyesült Királyság biztonsága szempontjából létfontosságú, a legnagyobb szigeten, Diego Garcián működő brit-amerikai támaszpont jövőjét.

Keir Starmer brit kormányfő hangsúlyozta, hogy a támaszpont létfontosságú a brit terrorellenes műveletek, illetve a hírszerzés szempontjából is, és "a hazai biztonság alapját képezi".

Kemi Badenoch, az ellenzéki konzervatívok vezetője azonban úgy fogalmazott, hogy "nem kellene még fizetnünk is brit terület átadásáért Mauritiusnak".

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok csaknem hat évtizede titkos egyezményt kötött arról, hogy London a Chagos-szigetek kétezer lakóját elszállítja a szigetcsoportról, közvetlen irányítása alá veszi a szigeteket Indiai-óceáni Brit Területek néven, és nem engedélyezi a jórészt Mauritiusra áttelepített egykori lakosok visszatérését.

A szigetcsoport legnagyobb tagja,

Diego Garcia a hidegháború idején, illetve az öbölháborúk alatt is alapvető stratégiai szerepet töltött be, és amerikai B-52-es hadászati bombázók is állomásoztak ott.

London és a mauritiusi kormány tavaly októberben jutott egyezségre arról, hogy Mauritius kiterjesztheti szuverenitását a Chagos-szigetek egészére, köztük Diego Garciára, de az egyezmény Nagy-Britanniának is felhatalmazást ad "99 évnyi kezdeti időszakra" a támaszpont feletti szuverén jogok gyakorlására. A támaszpontra vonatkozó lízingszerződés további 40 évvel meghosszabbítható, vagyis a megállapodás potenciálisan 139 évre biztosíthatja a Diego Garcián működő támaszpont feletti brit fennhatóságot. Nagy-Britannia évente átlagosan 101 millió font lízingdíjat fizet majd a bázis után.

A megállapodás szerint Mauritius visszatelepítheti a chagosiakat a Chagos-szigetekre, de nem Diego Garciára.

