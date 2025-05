Durva leszámolás történhetett Oroszországban: felrobbantották a háború egyik legvéresebb fejezetének veteránját

Két férfi halt meg csütörtökön egy lakóház mellett történt robbanásban az oroszországi Sztavropolban. A helyi hatóságok terrortámadás lehetőségét is vizsgálják, beleértve az esetleges ukrán részvételt – közölte Vlagyimir Vlagyimirov, a régió kormányzója.

Az egyik áldozat Zaur Gurcijev, Sztavropol város közigazgatása vezetőjének első helyettese volt, akit 2024 szeptemberében neveztek ki pozíciójába. Gurcijev az ukrajnai háború veteránja és a "Hősök ideje" nevű regionális program résztvevője volt. Az Ukrajinszka Pravda szerint

Gurcijev vezette 2022 tavaszán a donyecki Mariupol város ostromának légideszantos részét.

A város ostroma az ukrajnai háború egyik legvéresebb, legtöbb áldozatot követelő fejezete volt, a katonai és civil áldozatok pontos számát a mai napig nem tudni.

A városi közigazgatás tájékoztatása szerint Gurcijev 2007 óta szolgált az orosz fegyveres erőknél, és számos kitüntetést kapott bátorságáért. Helyettes vezetőként a terrorizmus és szélsőségek megelőzésével kapcsolatos kérdéseket koordinálta, valamint a város terrorizmusellenes bizottságának munkáját szervezte.

A másik áldozat a robbanás helyszíne melletti ház egyik lakója volt. Az épület nem rongálódott meg. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok minden lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak.

