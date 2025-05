Rejtélyes robbanások és lángok: orosz elektronikai üzem vált pokollá az éjszaka

Az Oroszország második legnépesebb városábann, Szentpéterváron található Avangard elektronikai üzemben tűz keletkezett több robbanást követően csütörtökre virradó éjszaka – jelentették helyi Telegram-csatornák és hivatalos források.

A közösségi médiában közzétett videófelvételeken látható, ahogy hatalmas lángok csapnak fel az üzem tetejéről a város Kalinyinszkij kerületében. Az előzetes jelentések szerint a tűz helyi idő szerint körülbelül éjjel 1 órakor kezdődött.

Russian media report a large fire at Avangard plant in St Petersburg.The plant produces radio electronics and microcircuits for Russia's military-industrial complex.It took all night to put out the fire. Causes of fire unclear. pic.twitter.com/T6DqgoQiaK