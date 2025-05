Robbanások zaja verte föl az orosz fővárost: megtámadta Moszkvát az ukrán haderő

Csütörtök hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, melynek során egy épület megrongálódott a város délnyugati részén, a Vernadszkij sugárúton. A helyi lakosok által közösségi médiában megosztott videók és fényképek szerint a drón egy lakóépületet talált el. A környéken helyi idő szerint 1:40 körül robbanásokat lehetett hallani.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a támadásban senki sem sérült meg, a károk a lezuhanó drónmaradványok miatt keletkeztek.

A polgármester hozzátette, hogy a szakemberek már a helyszínen vizsgálják a károkat.

A kár pontos mértéke egyelőre nem ismert. Az ukrán hadsereg nem kommentálta a jelentett támadást.

