Ukrajna mélyén csapott le a rettegett orosz Iszkander, súlyos veszteséget szenvedhetett az ukrán haderő

Orosz Telegram-csatornák tették közzé a felvételt egy nemrégiben bekövetkezett Iszkander rakétacsapásról:

Iskander Strike on a claimed IRIS-T Radar(I assume a TRML-4D)Pavlograd - Zarechnoye48.71526, 35.80727100km from the FrontlineCoordinates via @creamy_caprice