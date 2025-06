„Hatalmas és könyörtelen lesz” – Még csak most jön Moszkva igazi megtorlása?

A tisztviselők szerint az orosz válaszcsapás időzítése egyelőre bizonytalan, de valószínűleg napok kérdése. Egy második amerikai forrás szerint a megtorlás különböző légi eszközöket, köztük rakétákat és drónokat is magában foglalhat majd.

Az egyik tisztviselő szerint Moszkva támadása aszimmetrikus lesz, vagyis megközelítése és célpontjai nem fogják tükrözni Ukrajna múlt hétvégi csapását az orosz harci repülőgépek ellen.

Oroszország pénteken intenzív rakéta- és dróntámadást indított Kijev ellen, amit a védelmi minisztérium az ukrán "terrorcselekmények" elleni válaszlépésként jellemzett.

Az amerikai tisztviselők azonban úgy vélik, hogy a teljes orosz válasz még hátravan.

Egy nyugati diplomáciai forrás szerint Oroszország válasza már megkezdődhetett, de valószínűleg fokozódni fog, és szimbolikus ukrán célpontok, például kormányzati épületek elleni csapásokkal folytatódik, hogy egyértelmű üzenetet küldjön Kijevnek.

Egy másik magas rangú nyugati diplomata pusztító támadásra számít Moszkva részéről.

Hatalmas, kegyetlen és könyörtelen lesz

– mondta a diplomata.

Michael Kofman, a Carnegie Endowment for International Peace Oroszország-szakértője szerint Moszkva valószínűleg az ukrán biztonsági szolgálatot (SZBU) akarja megbüntetni a múlt hétvégi támadásban játszott szerepéért. Szerinte Oroszország közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat vethet be az üzenet nyomatékosítására.

Legvalószínűbb, hogy az SZBU központja vagy más regionális hírszerzési épületek ellen próbálnak majd megtorlást végrehajtani

– mondta Kofman, hozzátéve, hogy Oroszország az ukrán védelmi gyártóközpontokat is célba veheti.

Kofman ugyanakkor arra is rámutatott, hogy Oroszország megtorlási lehetőségei korlátozottak lehetnek, mivel már most is jelentős katonai erőt vet be Ukrajna ellen.

Kijev szerint a vasárnapi merész támadás során 117 pilóta nélküli légi járművet indítottak mélyen orosz területről a Pókháló fedőnevű műveletben. Az Egyesült Államok értékelése szerint legfeljebb 20 harci repülőgépet ért találat – körülbelül felét annak, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állított –, ezek közül mintegy 10 megsemmisült.

Az orosz kormány csütörtökön tagadta, hogy bármilyen repülőgép megsemmisült volna, és közölte, hogy a károkat kijavítják, de orosz katonai bloggerek körülbelül egy tucat repülőgép elvesztéséről vagy súlyos károsodásáról számoltak be, köztük nukleáris fegyverek hordozására alkalmas gépekről is.

Vlagyimir Putyin orosz államfő egy szerdai telefonbeszélgetésben közölte Donald Trump elnökkel, hogy Moszkvának válaszolnia kell a támadásra – írta Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben.

Címlapkép forrása: Daniel Carde/Anadolu via Getty Images