Fontos bejelentés jött Kapu Tibor űrutazásával kapcsolatban

Az amerikai űrkutatási vállalatnak az X közösségi oldalon megjelent bejegyzése szerint az időjárási viszonyok, azaz a nagy szél miatt legkorábban szerdán indulhat el - a legénység soraiban a magyar Kapu Tiborral - az Axiom-4 küldetés a Nemzetközi Űrállomásra. A SpaceX azt is közölte, hogy szerdán helyi idő szerint reggel 8 óra az indulás tervezett pontos időpontja, amihez meghatároztak egy pótnapot, ami csütörtök reggel 7:37-es indulás.

Az űrhajó-egységet a SpaceX Falcon9 rakétája juttatja a világűrbe a floridai Kennedy Űrközpontból.

A legutolsó terv szerint az Axiom-4 felbocsátása kedden helyi idő szerint reggel 8:22-kor lett volna.

A HUNOR - Magyar Űrhajós Program is azt közölte hétfőn a Facebook-oldalán, hogy Floridában holnap a rakéta útvonalán viharos időjárás várható. Ennek köszönhetően az Ax-4 felbocsátását leghamarabb június 11-ére halasztották.

Now targeting no earlier than Wednesday, June 11 for Falcon 9 to launch 's Ax-4 mission to the due to high winds in the ascent corridor @Axiom_Space