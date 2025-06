Igazi szupertankot villantott Kína: Amerika máris le van maradva?

Az új harcjármű hagyományos dízelmotort kombinál elektromos motorokkal és fedélzeti akkumulátorokkal. A kettős meghajtás lehetővé a gyors nyomatékleadást, a modern, energiaigényes rendszerek - például lézeres védelmi és elektronikus hadviselési modulok - támogatását, illetve összességben halkabbá is teszi a járművet.

Kínai védelmi szakértők a Weibo platformon arra utaltak, hogy

a jármű a Type 99A általános harckocsi kiterjesztett hatótávolságú elektromos változatának (EREV) tesztplatformjaként szolgálhat.

