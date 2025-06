Leleplező felvételek: megtalálták az oroszok a megoldást a reptereket pusztító ukrán drónok ellen?

Az építési munkálatok vélhetően jóval a bő egy hete történt, bombázóflottát pusztító Pókháló-hadművelet előtt kezdődtek. A fronthoz közeli katonai reptereket rendszeresen érték ukrán dróntámadások az elmúlt hónapokban, ezért Kurszk, Brjanszk, Belgorod megyéből régóta nem szállnak fel katonai repülőgépek.

Műholdfelvételek alapján úgy néz ki, az oroszok betonozott hangárokat építettek a kurszki repülőterekre, vélhetően azzal a céllal, hogy a csatarepülőgépeket, vadászbombázókat közelebb tudják hozni a frontvonalhoz.

The construction of the shelters in the Khalino airport in Kursk is mostly complete.This means, Russian aircraft will return here close to the front soon.The aircraft retreated due to missile and drone attacks previously, now the airport will be active again. https://t.co/6N91vPbjFk