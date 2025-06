Titokban beállt Ukrajna mögé a világ egyik legerősebb hadserege? Kiderült az igazság

Izrael kijevi nagykövete a napokban azt állította, hogy tovább adtak egy amerikai Patriot légvédelmi rendszert Ukrajnának – a diplomata szavait hivatalosan is cáfolta a zsidó állam külügyminisztériuma.

Mihael Brodszkij, Izrael kijevi nagykövete egy interjúban mondta azt, hogy Izrael egy Patriot légvédelmi rakétarendszert adott Ukrajnának, egy olyan komplexumot, melyet az Egyesült Államoktól kaptak meg az 1990-es években.

Az izraeli külügyminisztérium később – részben orosz kérésre – közleményt adott ki, melyben tisztázták:

Izrael nem adott át valójában Patriot légvédelmi rendszert, sem bármilyen más fegyvert Ukrajnának.

A New York Times körülbelül egy hónapja írta meg, hogy Izrael titokban egy Patriot-rendszert adott Ukrajnának, úgy tűnt, hogy Brodszkij nagykövet ezt most hivatalosan is megerősítette. Az izraeli külügyminisztérium cáfolata azonban azt jelzi, hogy a hivatalos izraeli álláspontot nem egyeztette le a diplomata Jeruzsálemmel. Nem világos, hogy ez azért van-e, mert valóban nem adtak át Patriot-rendszert Ukrajnának, vagy mert Jeruzsálem nem akarja, hogy a nyilvánosság - beleértve Oroszországot - tudjon erről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images