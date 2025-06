Határozott üzenetet küldött Donald Trump: az eddigi erődemonstráció csak a kezdet?

Donald Trump egy észak-karolinai katonai bázison tartott beszédében kijelentette,

az ország "szemétkupaccá" változott második legnagyobb legnagyobb városát "fel kell szabadítani",

és megvédte azon döntését, hogy több ezer fegyveres egyenruhást küldött Los Angelesbe a helyi tisztviselők engedélye nélkül, mivel – túlzó állítása szerint – a metropolisz megszűnt volna létezni. A demonstrálókat "fizetett bajkeverőknek", "lázadóknak" és egy külföldi "invázió" elősegítőinek nevezte.

Trump: In LA the governor of California, the mayorthey're incompetent and they paid troublemakers, agitators and insurrectionists, they're engaged in this willful attempt to nullify federal law and aid the occupation of the city by criminal invaders pic.twitter.com/oxMjbNgKiX — Acyn (@Acyn) June 10, 2025

Trump szerint "elfogadhatatlan az anarchia", és a Los Angeles-i erődemonstráció figyelmeztetésként szolgál. Mint mondta,

ha nem támadtuk volna meg ezt nagyon erősen, az egész országban lennének ilyenek.

Trump azt is kifejtette, hogy erőt alkalmazhat a Washingtonban demonstrálókkal szemben is a szombati katonai parádé idején.

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója tegnapi beszédében "a hatalommal történő arcátlan visszaéléssel" vádolta Trumpot, és figyelmeztetett, más államok is hasonló sorsra juthatnak. Newsom szerint az Egyesült Államok demokráciája "támadás alatt áll" egy olyan elnök révén,

aki nem hajlandó tartani magát a törvényekhez vagy az alkotmányhoz.

Newsom: The situation was winding down and was concentrated in just a few square blocks downtown. That's not what Donald Trump wanted. He again chose escalation. He chose more force. He chose theatrics over public safety. He federalized another 2000 guard members. He deployed pic.twitter.com/TYholsRTW3 — Acyn (@Acyn) June 11, 2025

Newsom szerint a Los Angeles-i helyzet "kezdett lecsendesedni, és mindössze néhány háztömbre koncentrálódott a belvárosban", ám

Donald Trump nem ezt akarta. Ő ismét az eszkalációt választotta. [...] A színjátékot választotta a közbiztonság helyett.

A demokrata politikus úgy vélekedett, Trump "katonai hálót" eresztett Los Angelesre, és a szövetségi kormány túlment azon a kezdeti ígéretén, hogy az erőszakos és súlyos bűncselekményt elkövetett illegális bevándorlókat tartóztatják le és toloncolják ki. A kormányzó szerint ehelyett "válogatás nélkül célozzák a keményen dolgozó bevándorló családokat", és elfogatóparancs nélkül, bőrszín vagy egyszerű gyanú alapján fognak el embereket.

Newsom: Trump is pulling a military dragnet all across LA, well beyond his stated intent to just go after violent and serious criminals. His agents are arresting dishwashers, gardeners, day laborers and seamstresses. That's just weakness. Weakness masquerading as strength. pic.twitter.com/u07rwQiztw — Acyn (@Acyn) June 11, 2025

Newsom elítélte az erőszakhoz folyamodókat, megjegyezve, hogy az elmúlt napokban mintegy 220 embert tartóztattak le. Hozzátette,

ha élnek az alkotmányos jogaikkal, kérem, kérem, tegyék békésen.

