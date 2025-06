„Ördögi” háború: Trump szerint ilyen nem volt a második világháború óta

Donald Trump amerikai elnök a Pod Force One nevű podcastnak beszélt arról, hogy pontosan hogyan is értékeli az eddigi párbeszédét Vlagyimir Putyin orosz kollégájával – közölte az RBC Ukraine.

Az Egyesült Államok első embere szerint „jó” volt a legutóbbi beszélgetése Putyinnal, de hozzátette, hogy mindez eddig nem hozott eredményt. Azt is elmondta, hogy az orosz elnök beszélt azokról a dolgokról, amiket „akar” és azokról is, amiket „nem akar”. Ezzel valószínűleg arra utalt, hogy a moszkvai vezető felsorolt azokat a követeléseket neki, ami a fegyveres összecsapások befejezéséhez szükségesek. Ezeket egy memorandum formájában Ukrajnának is átadták, abban nem sok különbség mutatkozik a 2022-ben megfogalmazott béketervekhez képest, Moszkva gyakorlatilag Ukrajna teljes kapitulációját és meggyengítését szeretné elérni, a hadsereg korlátozásával, pufferzónával, területátadással és „semleges politikai vezetéssel”. Trump azt is kifejtette, hogy szerinte

Oroszország és Ukrajna háborúja „ördögi”, és a második világháború óta nem történt ehhez hasonló.

A két elnök legutóbb június 4-én folytatott telefonbeszélgetést egymással, mindössze néhány nappal azt követően, hogy az ukránok egy alaposan előkészített titkosszolgálati akció keretében több orosz stratégiai bombázót semmisített meg. Trump akkor a Truth Socialön tette közzé, hogy miről beszélgetett Putyinnal, a közlése szerint az orosz politikus úgy fogalmazott, hogy „kénytelen lesz válaszolni” Kijevnek a támadást követően. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez már megtörtént, vagy még várat magára: Moszkva az elmúlt napokban több alkalommal is korábban még nem látott méretű rakétacsapásokat intézett ukrajnai célpontok ellen, de például a közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert, a hírhedt Oresnyiket például nem vetetették be. Bár érkeztek olyan felvételek, amely szerint lőttek ki rakétákat ebből a rendszerből Ukrajna felé, de ezek szétestek valahol Kazahsztán légtere felett, ezeket az értesüléseket nem erősítette meg egyik oldal sem.

