Videó: bevetette Oroszország a stratégiai bombázókat, cirkálórakétákkal csaptak le az ukránok különleges bázisára

Az orosz fél által közzétett felvétel szerint Moszkva június 9-én mért csapást a „Tavrida” fúrótoronyra. A torony egy speciális tengeri fúróberendezés volt, amelyet főként sekély vizű tengereken használnak olaj- és gázfúrásokhoz. Előnye, hogy „mobil”, így könnyen áthelyezhető és szállítható.

The Russian side released footage from a strike with the Kh-22 cruise missile launched from the Tu-22M3 bomber on the pic.twitter.com/u89nYVTyPh