Elképesztő rohamra indultak Oroszország legjobb helikopterei, de ami ezután történt, arra senki sem számított

Ukrán források tették közzé a felvételt, amelyen egy ukrán katona MANPADS-szel nyit tüzet a frontvonal közelében repülő orosz harci helikopterre.

A találat ezúttal azonban elmarad, a harci gépek elkerülik a légvédelmi rakétát.

A failed attempt by Ukrainian forces to down a Russian Ka-52 attack helicopter using a MANPADS was reported on the Toretsk front. pic.twitter.com/CpT9nyqvDO