Nincs vége: újabb izraeli csapás érte Iránt

A Tasznim iráni hírügynökség arról tudósított, hogy a tebrizi repülőtér

heves izraeli támadás alatt áll.

A támadásról felvételek is terjednek a közösségi médiában.

Israeli aircraft struck the Iranian Air Forces Tabriz Airbase, with a massive plume of smoke seen rising over the area. The base is home to a mix of Iranian MiG-29s and F-5s from the 21st, 22nd, and 23rd tactical fighter squadrons. pic.twitter.com/CEEei6Wl46