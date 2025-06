Meglepő fordulat: 7 EU-ország lazítana fontos szabályokon Trump kedvéért

Az Európai Unió fontolóra veszi a metánkibocsátási szabályok módosítását, hogy elősegítse az amerikai LNG-importot és elkerülje a kereskedelmi konfliktust az Egyesült Államokkal - a tervezett lazításokról akár már ma is dönthetnek.

Áprilisban már beszámoltunk róla, hogy az Európai Unió vizsgálja annak lehetőségét, hogy miként tehetné könnyebbé az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) export számára a metánkibocsátási szabályoknak való megfelelést:

Trump több alkalommal is kijelentette, hogy az EU-nak több amerikai olajat és gázt kellene vásárolnia, hogy csökkenjen az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlete, ezzel elkerülve egy vámháborút a két régió között. Az EU célja tehát egyértelmű: amerikai LNG forrásokkal kiváltani az orosz földgázt.

Az unió akkor azt közölte, hogy a cél nem a szabályozás gyengítése, hanem olyan technikai részletszabályok bevezetése lenne, amelyek lehetővé tennék, hogy az amerikai metánszabályok "egyenértékűnek" minősüljenek az EU-s előírásokkal

A Politico tudósítása szerint azonban hét uniós ország ennél tovább akar menni:

a szabályrendszer módosítását és egyes importőrök számára mentességeket javasolnak.



Emellett rugalmasságot kérnek a "hazai", tehát európai gázkitermelést érintő előírásokra is. A híroldal úgy tudja, hogy ez a középutas gondolkodásmód egyébként is közelebb áll a Bizottság szándékaihoz is. Dan Jorgensen energiaügyi biztos múlt héten úgy nyilatkozott, hogy Brüsszel nem fogja gyengíteni a jogszabályi ambícióit, de jelezte, hogy a végrehajtási időkön hajlandóak lennének tolni.

Meglátjuk, hogy vannak-e olyan területek, amelyeket jobban, másképp lehetne csinálni, amíg ez nem sérti a kibocsátáscsökkentési célokat

- mondta Dan Jorgensen egy múlt heti interjúban. "De nem fogjuk visszavonni a kezdeményezést."

A "zöldeket" mégis elkeseríti, hogy a vállalatok "versenyképességének" megőrzése ürügyén egy újabb éghajlatbarát szabályozást nyirbálhatnak meg. Az EU idén már többször tett javaslatot a vállalati fenntarthatósági követelményektől kezdve a szén-dioxid-határadóig mindenre vonatkozó csökkentésekre, módosításokra és mentességekre.

