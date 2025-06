Új korszak köszöntött be a nukleáris fegyverkezésben, és ez semmi jót nem ígér a világnak

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) 2025. június 16-án közzétett éves jelentése megerősíti, hogy

véget ért a hidegháború után kezdődött fokozatos nukleáris leszerelés időszaka.

Ehelyett 2024-ben minden atomfegyverrel rendelkező állam a nukleáris képességeinek modernizálására, bővítésére vagy fejlesztésére összpontosított. A jelentés szerint 2025. január 1-jén világszerte körülbelül 12 241 nukleáris robbanófej létezett, amelyből 9 614 katonai készletekben, 3 912 pedig hadműveleti hordozóeszközökön telepítve. Mintegy 2 100 robbanófej magas készültségi fokozatban áll, főként az Egyesült Államokban és Oroszországban. A SIPRI megjegyzi, hogy Kína is elkezdhette egyes robbanófejek rakétákon tartását békeidőben.

Az Egyesült Államokban folyamatban van a Minuteman III interkontinentális ballisztikus rakéták, a Columbia-osztályú tengeralattjárók és a levegőből indítható cirkálórakéták cseréje, bár költségvetési késedelmekkel. Washington új, nem stratégiai nukleáris robbanófejeket is fejleszt. Oroszországban a stratégiai erők továbbra is prioritást élveznek, annak ellenére, hogy az RSz-28 Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta 2024-ben ismét kudarcot vallott. Kína nukleáris arzenálja mutatja a leggyorsabb bővülést:

egy év alatt 500-ról körülbelül 600 robbanófejre nőtt, és több mint 300 új interkontinentális ballisztikus rakétasiló építése fejeződött be vagy áll befejezés előtt.

Ilyen ütemben Kína 2035-re akár 1 500 robbanófejjel is rendelkezhet. Az ország aktívan fejleszti a többszörös, egymástól függetlenül célozható visszatérő egységek (MIRV) képességeit. Az Egyesült Királyság 2024-ben nem bővítette készletét, de továbbra is a 2023-as Integrált Felülvizsgálatban meghatározott növekedési pályán halad, és négy új ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró építését folytatja. Franciaország harmadik generációs tengeralattjárókat és új levegőből indítható cirkálórakétákat fejleszt.

