Bármelyik pillanatban háborúra indulhat Amerika: egyetlen oka van a radikális lépésnek

Az utóbbi napokban egyre gyakrabban merül fel, hogy az Egyesült Államok hamarosan csatlakozhat Izraelhez, és nyíltan, katonai erővel is beszállnának az Irán ellen zajló offenzívába. Egy ilyen fejlemény nagyon súlyos következményekkel fenyegetné az közel-keleti rezsimet, mivel egyértelműen az eddigieknél sokkal jobban veszélyben lenne az ország szinte minden kritikus infrastruktúrája. De ennek nem mindenki örülne felhőtlenül.

Amerika haszna

Június 13-án pénteken hajnalban némileg váratlanul megindultak Izrael vadászgépei Irán nukleáris létesítményei ellen. A támadás láthatóan alaposan meglepte Teheránt is, mivel már az első hullámban drámai veszteségeket szenvedtek, főleg a légvédelem területén vált problémássá a helyzetük, mivel Jeruzsálem kifejezetten erre a területre koncentrálta a figyelmét eleinte. Irán később visszatámadt, ballisztikus rakétákkal lőtte Izraelt, ezek közül több át is hatolt a légvédelmen. Ezek az oda-vissza csapások folyamatosan zajlottak, Irán kulcsfontosságú létesítményei egyre nagyobb kárt szenvedtek, azonban egyáltalán nem lehetett azt mondani, hogy gyorsan le lehet majd zárni a háborút, arra csak két esetben mutatkozik jelenleg valódi lehetőség: Irán belemegy a feltételekbe, és megegyezés útján elfogadja, hogy soha nem juthat atombombához, vagy teljesen leamortizálják az ehhez szükséges berendezéseket, hogy a sanszuk se legyen meg atomfegyver fejlesztéséhez.

Jelen állás szerint utóbbi esetén Izraelnek már nem lesz oka támadni tovább az országot.

Bár az előbbire mutatkozik némi reménysugár, egyelőre ez inkább tűnik figyelemelterelésnek, mint valódi békülési szándéknak. Utóbbival is komoly problémák vannak, amelyhez az eddigieknél komolyabb fegyverzetre van szükség, amihez az Egyesült Államok csatlakozása kellene.

Erre pedig van is reális esély. Donald Trump amerikai elnök jelenleg Kanadában tartózkodik a G7-csúcson, és az eddigieknél is vészjóslóbb kijelentéseket tett hétfőn este. A Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Teherán evakuálására szólított fel, valamint némileg fenyegetésként hozzátette, hogy Irán soha nem juthat atomfegyverhez és hogy a rezsimnek korábban bele kellett volna mennie a megállapodásba. Izrael támadását megelőzően a felek több körön keresztül igyekeztek megegyezni egymással, de ezek eredménytelenek voltak, a múlt vasárnapi tárgyalást már el is halasztották.

A Middle East Eyenek több tisztviselő is úgy nyilatkozott, hogy folyamatosan növekszik a valószínűsége Washington beavatkozásának. Erre az elmúlt napokban Trumpnak egyre nagyobb lett a beszámoló szerint a nyitottsága, bár korábban még igyekezett távol tartani magát a konfliktustól. Hivatalosan a kommunikációs panelek arról szólnak, hogy erre „kizárólag a béke érdekében van szükség”. Azt is meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Államok – Jordániával karöltve – közvetve eddig is beavatkozott, segített a Jeruzsálem felé tartó drónok megsemmisítésében. Az iráni szemlélet szerint egyébként már önmagában az is kimeríti az intervenció fogalmát, hogy fegyvereket ad el valaki Jeruzsálemnek.

Itt érdemes visszatérni ahhoz, hogy pontosan milyen segítséget tudna adni az Egyesült Államok Izraelnek azzal, ha egyébként a közel-keleti ország már így is megkapja az egyik legmodernebb katonai technológiát, F-15-ös és F-35-ös vadászbombázók szórnak rakétákat Iránra. A válasz abban merül ki, hogy azért Izrael sem kap meg mindent, bőven vannak olyan csúcstechnológiát képviselő eszközök, amelyeket a Pentagon senkinek sem ad át. Éppen ezek azok a felszerelések, amelyekre perpillanat égetően szüksége lenne Izraelnek.

Irán ugyanis tanult a múltból, és igyekezett a lehető legjobban elrejteni a kulcsfontosságú bázisait, mélyen a föld alá.

Inside Iran’s Fordow nuclear site – a fortress in the mountains Israel likely needs the US and ‘bunker buster’ bombs to topple https://t.co/EKYNJVTJBT pic.twitter.com/qVf3xpW5Tt https://t.co/EKYNJVTJBT — New York Post (@nypost) June 16, 2025

Egyes nukleáris központok, vagy rakétabázisok akár több száz méter mélyen is lehetnek, ide pedig gyakorlatilag lehetetlen behatolni légitámadásokkal, hacsak nem rendelkezik valaki a lehető legmodernebb, direkt erre a célra kifejlesztett bombákkal. Itt kerül képbe ez Egyesült Államok részvétele, mivel éppen az Indiai-óceán kellős közepén található Diego Garcia támaszponton állomásozik B-2-es lopakodók egy jelentős kontingense. Ezek a csúcskategóriás nehézbombázók nagy hatótávolságon belül bevethetőek, ezért könnyedén képesek Irán közelébe elérni, majd a már szinte teljesen megsemmisült légvédelmet kijátszva

a legnagyobb bunkerromboló bombákat szórni a mélyen a föld alá eltemetett nukleáris és katonai bázisokra.

Kérdés persze, hogy milyen mélyen vannak ezek a helyek, a legmélyebb központnak a Kom városa ellett található Fordót sejtik, amely akár fél kilométerre is lehet a felszíntől. Ahhoz, hogy ilyen körülmények között egyáltalán esélye legyen a támadóknak, mindenképpen szükséges lenne használni a jelenleg az ebből a szempontból a csúcskategóriát képviselő GBU-57A/B MOP bunkerrombolót. Ennek súlya nagyjából 14 000 kilogramm, ekkora eszközt csak egy olyan nehézbombázó képes szállítani, mint a B-2 Spirit. Hozzá kell tenni, hogy az említett rakétának az áthatolását 61 méterre teszik, ezért könnyen meglehet, hogy csapások sorozata kellene, ameddig leásnának a legmélyebb bázisokig. Több fontos támaszpontot viszont ezzel elérnének, ez már önmagában jelentősen rontaná Teherán képességét.

Súlyos következmények

Fontos megjegyezni, hogy az Egyesült Államok arab szövetségesei kifejezetten elutasítják, hogy amerikai gépek fellépjenek Irán ellen, emiatt korábban már azt leszögezték, hogy az itt található katonai bázisokról nem indulhatnak az amerikai akciók, a légtér használatát is megtiltották Washingtonnak. A szándékuk egyértelmű és világos:

szeretnék elkerülni annak még a leghalványabb látszatát is, hogy bármilyen módon csatlakoztak Izraelhez.

Ennek legfőbb oka, hogy a kulcsfontosságú szénhidrogének kitermelésére és feldolgozására szolgáló infrastruktúra éppen a Perzsa-öböl partvidékén található, ahol még egy alaposan leamortizált iráni hadsereg is drámai következményekkel járó károkat tudna okozni, amely az egész világpiacot megrengethetné. Emlékezetes, hogy 2019-ben dróntámadás érte a legfontosabb olajlétesítményeket Szaúd-Arábiában, ezzel komoly zavart okozva az ellátásban és a termelésben. A felelősséget a húszi lázadók vállalták, de a nagyjából általános az a nézet, hogy Irán közvetetten érintett lehetett ebben. A térség országai attól tartanak, hogy ez megismétlődhet, ha esetleg teret adnak az amerikai hadseregnek. Hozzá kell tenni viszont, hogy hiába van erre meg az akarat részükről, ha Washington úgy dönt, hogy beavatkozik, akkor lényegében nem fogják tudni ezt megakadályozni. Jól mutatja mindezt Izrael példája is: mindenféle ellenállás nélkül veszik igénybe a támadásaikhoz Szíria és Irak légterét, pedig hivatalosan ehhez nem kaptak engedélyt (emiatt Bagdad nyújtott is be panaszt az ENSZ-nek).

Drone attacks on two Saudi Aramco factories in Abqaiq and Khurais provinces sparked fires that the state oil company brought under control, the Saudi interior ministry spokesman said. More here: https://t.co/kGN6ZrIosg pic.twitter.com/2IiFRVXUWh https://t.co/kGN6ZrIosg — Reuters (@Reuters) September 14, 2019

Irán korábban azzal fenyegetett, hogy amennyiben Donald Trump beszáll Izrael mellé (vagy akár attól függetlenül is), akkor csapásokat fog mérni a térségi amerikai bázisokra. Ezekből van néhány a Közel-Keleten, ráadásul éppen a korábban emlegetett országokban, például Katarban van a regionális központ. Egy ilyen támadás egészen biztosan eszkalációs hatást gyakorolna, mivel kénytelen lenne több ország is bevonódni, egy valódi regionális háború rémképe sejlik fel. Teheránnak még meggyengülve is messzire elér a befolyása és ebben az esetben a síita milíciák is aktivizálódhatnak. Ez már messze a legsúlyosabb forgatókönyvek közé tartozik közvetlenül az atomcsapások előtt. Fontos ehhez megjegyezni, hogy Irán korábban több alkalommal is súlyos megtorlásról, minden eddiginél erősebb csapásokról beszélt, de ezek végül bőven nem okoztak akkora károkat, mint amekkorákkal fenyegettek. Hasonló kilátásokra lehet számítani akkor is, ha esetleg az amerikai bázisokat érnék csapások. Fontos itt megjegyezni, hogy az amerikai közvélemény minden egyes veszteségre várhatóan nagyon érzékenyen reagálna, amely könnyen közfelháborodást okozna, ez is megköti a Fehér Ház kezét. Azt is figyelembe kell vennie, hogy az egyik legfontosabb szövetségeseinek tekintett arab hatalmak is bőszen tiltakoznának, és könnyen veszíthet befolyásából a térségben. Éppen emiatt

Washingtonnak is több szempontot kell egyszerre mérlegelnie, amikor arról dönt, hogy megindulhatnak-e a bombázók a síita hatalom felé.

Az amerikai érdek egyértelműen az lenne, ha a kivárásra játszanak és anélkül sikerül térdre kényszeríteni Teheránt, hogy nekik ehhez be kelljen avatkozniuk, viszont nagy kérdés, hogy ez a pillanat mikor jöhet el pontosan. Az egyértelmű, hogy sok ország egyáltalán nem tapsikolna, ha csapásra szállnának fel az amerikai bombázók.

A címlapkép forrása: Photo by R.D. Scott H. Spitzer/U.S. Air Force/Getty Images