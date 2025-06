Robbanásig hevült a feszültség az ukrán városban, ostrom alá vettek egy székesegyházat

A keddi zavargások során a tömeg megpróbált behatolni a templomba, amely nemrég szavazott arról, hogy a Moszkvai Patriarchátushoz tartozó Ukrán Ortodox Egyháztól (UOC-MP) átáll az Ukrajnai Ortodox Egyházhoz (OCU), amely egy Moszkvától független, önálló (autokefál) ukrán egyház 2019 óta.

A rendőrség könnygázt vetett be a helyzet kezelésére, miután a tüntetők áttörték a templom kerítését és bejutottak a területre. Az egészségügyi személyzet mintegy 30 sérültet látott el.

Az összecsapás előzménye, hogy a helyi hatóságok idén átregisztrálták a Szentlélek-székesegyházat és két másik jelentős csernyivci egyházközséget az OCU fennhatósága alá. Feognoszt püspök, az OCU képviselője megerősítette, hogy aznap tartották az első ukrán nyelvű istentiszteletet a székesegyházban.

A konfliktus hátterében az ukrán ortodox egyházak közötti évtizedes feszültség áll, amely Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta tovább erősödött.

Az UOC-MP, bár állítása szerint megszakította kapcsolatait Moszkvával, jogilag továbbra is az orosz ortodox egyház alá tartozik, amelyet a Kreml közeli szövetségesének tekintenek.

Az ukrán törvényhozás 2024 augusztusában törvényt fogadott el az Oroszországhoz kötődő vallási szervezetek betiltásáról. A Volodimir Zelenszkij elnök által aláírt jogszabály kilenc hónapot adott ezeknek a szervezeteknek, hogy megszakítsák minden jogi és intézményi kapcsolatukat Moszkvával.

A helyi média szerint a székesegyház előtt feszültté vált a helyzet, amikor mind az UOC-MP, mind az OCU támogatói összegyűltek. Néhányan megpróbálták ledönteni a kapukat, miközben "szégyen!" kiáltásokat skandáltak, mások pedig eltorlaszolták az utakat, megzavarva a forgalmat.

Meletij metropolita, az UOC-MP képviselője később belépett a székesegyházba, miután a kapukat feltörték. Az OCU-val nem azonosuló hívők istentiszteletet kezdtek az épületben, ami további összecsapásokhoz vezetett.

Roman Klicsuk, Csernyivci polgármestere először történemi napként üdvözölte a templom OCU-hoz való átállását, de később törölte a bejegyzést közösségimédia-oldaláról.

A moszkvai kötődésű egyház vallási üldöztetés áldozatának tartja magát, és ragaszkodik ahhoz, hogy törvényesen működik. Kritikusai szerint függetlenségi állításai csupán szimbolikusak, és továbbra is szorosan kötődik Oroszország vallási és politikai struktúráihoz.

Shock at Chernivtsi: Moscow Patriarchate priests, backed by local vatniks, storm Ukrainian-language service at St. Holy Spirit CathedralIn a disturbing incident, Moscow-backed clergy and militants attempted to forcefully seize a Ukrainian-language service at the St. Holy… pic.twitter.com/ck0UMwq38R https://t.co/ck0UMwq38R