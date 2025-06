Olyat lépett a legendás orosz fegyvergyár, amely felfedi Putyinék nagy tervét

Az Ukrajna Dezinformáció Elleni Központja szerint Oroszország legnagyobb fegyvergyártója, a Kalasnyikov Konszern aktívan toboroz 16 éven felüli iskolásokat nyári munkára. A Központ Telegram-bejegyzésében közölte, hogy a fegyvergyártó havi 25 000 rubeles (körülbelül 300 dolláros) kezdőfizetést kínál a tizenéveseknek. A pozíciók között szerepel marógép-kezelő, lakatos és öntödei munkás képzés is. A jelentés hangsúlyozza, hogy ez

a kezdeményezés a Kreml azon szélesebb törekvéseinek része, amelyek az orosz fiatalság militarizálását célozzák.

Hasonló programok már működnek az Alabuga Különleges Gazdasági Övezetben is, ahol Sahed drónokat gyártanak, és ahová helyi középiskolásokat toboroznak "munkacsoportokba". Már 2023-ban az orosz Protokol hírportál beszámolt arról, hogy az Alabuga Politechnikai Főiskola diákjai – köztük 15 évesek is. Az orosz iskolákban emellett kötelező tantárgyat vezettek be, amely a drónok összeszerelésére és működtetésére tanítja a gyerekeket.

A tizenévesek védelmi iparba való bevonásával már iskolás korukban az orosz hatóságok munkaerő-tartalékot próbálnak létrehozni a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő katonai üzemek számára

- közölte a Központ.

A Kalasnyikov Konszern, amely a Rosztek állami vállalat része (51%-os tulajdonrésszel), katonai és civil termékek jelentős gyártója, beleértve a harci puskákat, irányított tüzérségi lövedékeket, pilóta nélküli rendszereket és precíziós fegyvereket. A vállalat exportja több mint 27 országba jut el. A brit hírszerzés április végén jelentette, hogy 2022 óta az orosz oktatási rendszer egyre inkább átpolitizálttá, militarizálttá vált, és a Kreml ideológiai céljaihoz igazodik. A független orosz Verstka médium arról is beszámolt, hogy az iskolai tananyagok egyre több háborúpárti propagandát, nyugatellenes narratívát és agresszív "hazafias" üzenetet tartalmaznak, miközben az Ukrajnára való utalásokat szisztematikusan eltávolítják. Elemzők szerint

ezek az erőfeszítések egy militarizált, nacionalista társadalom kiépítését és az Ukrajna elleni orosz háború támogatásának ösztönzését szolgálják.

Oroszország 2024-es Ifjúsági Stratégiája kifejezetten hangsúlyozza a katonai szolgálat presztízsének növelését, valamint a fiatal katonák és családjaik támogatását – olyan lépések ezek, amelyek a növekvő harctéri veszteségek közepette egy új toborzási generáció biztosítását célozzák.

A címlapképen egy indiai katonai látható a Kalasnyikov gyár egyik fegyverével. Címlapkép forrása: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images