Lecsapott Izrael: Amerikában gyártott vadászgépek vesztek oda

Az izraeli védelmi erők (IDF) új felvételeket osztott meg, amelyben

megmutatják, hogyan semmisültek meg a Irán F-14-es „Tomcat” vadászgépei.

A felvételek szerint összesen három jármű veszett oda, ez pedig már nem az első alkalom, hogy a mára már kifejezetten elavultnak számító, amerikai gyártású gépekre mérnek csapást. A találatok jelzi, hogy az iráni légvédelem továbbra is tehetetlen az izraeli légitámadásokkal szemben, Jeruzsálem gyakorlatilag korlátlanul ellenőrzi a légteret Iránban.

The Israeli military says its air force has struck three F-14 fighter jets belonging to the Iranian Armed Forces in central Iran. https://t.co/DkjHTiU9Zc