Már majdnem megegyezett egymással Irán és az Egyesült Államok, de aztán hirtelen történt valami

Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnök megpróbált egy találkozót összehozni magas rangú amerikai és iráni tisztviselők között Isztambulban az izraeli-iráni konfliktus eszkalálódása közepette. A kezdeményezés azonban kudarcba fulladt, mivel az iráni legfőbb vezetőt, aki merénylettől tartva rejtőzködik, nem tudták elérni a jóváhagyásért. A háttértárgyalások részletei szerint a amerikai elnök hajlandó lett volna akár személyesen is részt venni a találkozón, hogy nukleáris megállapodást érjen el és elkerülje az amerikai katonai beavatkozást. Az elmúlt napokban azonban Trump és a Fehér Ház vezető tisztviselői egyre kevésbé bíznak a diplomáciai megoldásban, és

egyre inkább úgy vélik, hogy az amerikai hadseregnek be kell lépnie a háborúba az iráni nukleáris program felszámolása érdekében.

Trump pénteken megerősítette, hogy két héten belül döntést hoz arról, csatlakozik-e a háborúhoz.

Adok nekik egy kis időt. Meglátjuk, ez mennyi lesz. És azt mondanám, két hét lenne a maximum

- nyilatkozta újságíróknak.

A török közvetítési kísérlet hétfőn kezdődött, amikor Erdogan telefonon beszélt Trumppal a G7-csúcstalálkozó alatt. A török elnök felajánlotta, hogy másnap Isztambulban találkozót szervez amerikai és iráni tisztviselők között. Trump beleegyezett, és jelezte, hogy kész elküldeni J. D. Vance alelnököt és Steve Witkoff fehér házi megbízottat, sőt akár személyesen is elutazna Törökországba, ha szükséges. Erdogan és a török külügyminiszter továbbította a javaslatot Maszúd Pezseskján iráni elnöknek és Abbász Aragcsi külügyminiszternek. Az iráni vezetők megpróbálták elérni Ali Hamenei ajatollahot a jóváhagyásért, de sikertelenül. Több óra után az irániak tájékoztatták a törököket, hogy

nem kapták meg Hamenei beleegyezését, így a találkozó meghiúsult.

Ezt követően Trump rendkívüli nyilvános üzenetet tett közzé a Truth Social platformon az ajatollahnak címezve: „Iránnak alá kellett volna írnia a »megállapodást«, amit mondtam nekik. Micsoda szégyen és emberi élet pazarlás. Egyszerűen fogalmazva, IRÁN NEM RENDELKEZHET NUKLEÁRIS FEGYVERREL. Újra és újra elmondtam! Mindenkinek azonnal el kell hagynia Teheránt!”

Az elmúlt napokban az irániak nyilvánosan és magánbeszélgetésekben is jelezték, hogy nem tárgyalnak közvetlenül Washingtonnal hacsak Izrael nem állítja le támadásait. Trump pénteken kijelentette, hogy „nagyon nehéz” lesz szüneteltetni a háborút a közvetlen tárgyalások érdekében, megjegyezve, hogy Izrael „jól halad” az iráni nukleáris program felszámolásában. Szombaton Erdogan találkozott Aragcsi iráni külügyminiszterrel Isztambulban, és sürgette, hogy folytasson közvetlen tárgyalásokat a Trump-adminisztrációval. A török elnök közölte, hogy Törökország kész mihamarabb közvetíteni az ilyen megbeszéléseket.

Címlapkép forrása: Office of the Supreme Leader of Iran / Handout /Anadolu via Getty Images