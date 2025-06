Legfélelmetesebb fegyveréhez nyúlt Irán: bevetették a Horramsár–4-est

Az iráni televízió egy korábbi tesztkilövésről szóló képsorokkal illusztrálta a rakéta bevetését.

A Horramsár–4 1500 kilogrammos robbanófejével az iráni ballisztikusrakéta-flotta legnagyobb hasznos teherrel rendelkező eszköze,

hatótávolsága pedig nem lépi túl az Ali Hámenei ajatollah által megszabott 2000 kilométert.

A rakétát Horramsár városáról nevezték el, amely heves csaták helyszíne volt az 1980-as években zajló iraki-iráni háborúban.

️ Iran has launched the Kheibar missile at Israel for the first time. The Kheibar, or Khorramshahr-4, is a medium-range ballistic missile with a 2,000 km range and high maneuverability. Known for its heavy warhead and interception evasion, it's a major asset in Iran’s… pic.twitter.com/dMGwSZd3jY https://t.co/dMGwSZd3jY