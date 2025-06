Hiába a szankciók: csak úgy ömlenek Oroszország legveszélyesebb fegyverei a frontra

Oroszország a nemzetközi szankciók ellenére jelentősen bővíti egyik legfontosabb rakétagyárát, a Votkinszki Üzemet, elsősorban Kínából és Tajvanról származó fejlett berendezések segítségével - számolt be a Kyiv Independent

A Votkinszkij Gyár, amely Oroszország nukleáris erőit szolgáló stratégiai, állami tulajdonú létesítmény, az Ukrajna elleni háború alatt több ezer új munkavállalót vett fel, új épületeket épített és modern gépeket szerzett be a rakétagyártás jelentős növelése érdekében.

Az üzem fő profiljába az egyre fejlettebb Iszkander-M ballisztikus rakéták tartoznak, de itt gyártják a nukleáris robbanófejekkel is felszerelhető interkontinentális ballisztikus rakétákat (ICBM) is, köztük a Jarszot, a Bulavát, valamint az Oresnyiket is.

Még aggasztóbb az ukrán hírszerzés (HUR) megfigyelése: Oroszország nem csak az ukrán háborúban elhasznált rakétákat pótolja, hanem további készleteket halmoz fel - és egy elhúzódó konfliktusra készül. 2024-ben a gyár közel megháromszorozta Iszkander-termelését (250-ről 700 darabra).

A HUR jelentése szerint ez a jelenlegi felhasználási ütem mellett legalább két évre elegendő készletet jelent.

Ezeket a rakétákat többször is inkább az ukrán nagyvárosok, mintsem a frontvonal közelében vetik be Moszkva katonái - ráadásul növekvő mértékben, míg 2023-ban 55 Iszkander-rakétacsapást, addig 2024-ban már 245 darabot regisztráltak.

A Kyiv Independent vizsgálata feltárta, hogy az egyébként feketelistán lévő vállalat bővülésének hátterében olyan országok állnak, amelyek nem csatlakoztak a nyugati szankciókhoz.

A tajvani, kínai és fehérorosz közvetítőkön keresztül pedig szinte minden szükséges eszközt képesek voltak beszerezni.

Az üzem maga is hatalmas méretekben bővült: új telephely épült, felújították a meglévőeket, és toborzókampányt is folytattak, így az alkalmazottak teljes száma meghaladja a 12 ezret.

A kínai cégek nemcsak gépeket, hanem titánt, szénszálat és rakéta-üzemanyag komponenseket is szállítanak az Iszkander rakéták gyártásához.

Bár a Votkinszkij termelésének jelenlegi növekedése elsősorban az Ukrajna ellen használt rövid hatótávolságú rakéták készleteinek bővítését célozza, az üzem új berendezései univerzálisak, így Oroszország - ezzel párhuzamosan - interkontinentális rakétáinak a gyártási képességeit is bővíti.

A Jarsz és a Bulava rakétákat, amelyek egyaránt képesek nukleáris robbanófejek hordozására, ez a vállalat gyártja. Ezek a rakéták már nem Ukrajnát, hanem Washingtont, New Yorkot, más amerikai városokat és más európai városokat céloznak meg

– nyilatkozta Oleh Katkov, a Defence Express ukrán kiadvány szerkesztője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images