Megindult az iráni hadművelet, rakéták záporoztak az amerikai bázisra – Híreink az Irán-Izrael háborúról hétfőn

Majed al-Ansari, Katar külügyminisztere elmondta, hogy az Egyesült Államok nagykövetségének üzenete nem tükrözi az ország hivatalos álláspontját. Szerinte Dohában a helyzet nyugodt, az ország helyzete stabil. Hozzátette, hogy a hatóságok szorosan követeik az eseményeket, és készen állnak arra, hogy azonnal lépjenek és megtegyék a szükséges intézkedéseket.

The advisories issued by a number of embassies to their nationals to exercise caution or avoid certain locations in the State of Qatar fall within the general policies adopted by various countries regarding travel guidance & security updates for their citizens around the world.…