A PLAN megvillantotta a legnagyobb hadihajóit az ősi rivális közelében: rengetegszer indultak meg a vadászgépek

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (People’s Liberation Army Navy – PLAN) egyszerre két repülőgép-hordozóval hajtott végre rengeteg műveletet Japán partjainál – számolt be a Naval News.

A lap arról számolt be, hogy a két kínai repülőgép-hordozó a Japántól délre található vizekre hajózott még májusban, majd a hónap végétől egészen június 22-ig összesen 1120 alkalommal hajtottak végre fel- és leszállási műveleteket. Peking a gyakorlatokkal kérlelhetetlenül jelezte a térségi riválisai számára, hogy az eddigieknél nagyobb igényt tart a Csendes-óceán térségének ellenőrzésére, és ehhez hajlandó akár konfrontációt is felvállalni. A jelenlétük egyben történelmi húzást is jelentett, mivel ez volt az első alkalom, hogy átlépték a második szigetláncot, és lényegében Japán legkeletibb szigetéig hatoltak. Hasonlóan nagy jelentőségű, hogy ezt egyszerre két járművel tették meg.

A Lianoning és a Santung Kína két régebbi típusú repülőgép-hordozója, a tevékenységüket szoros figyelemmel tartották a Japán Tengerészeti Önvédelmi Erők (Japan Maritime Self-Defese Forces – JMSDF). A Liaoning volt Peking első flottahordozója, erről az elmúlt időszakban nagyjából 700 műveletet hajtottak végre. A második Santungon összesen 420 fel-és leszállást regisztráltak. A gyakorlatok nem maradt fenyegető incidens nélkül: június 7-én az egyik küldetést teljesítő kínai J-15-ös körülbelül

40 percen keresztül követte a JMSDF P-3C járőrgépét, miközben szokatlanul megközelítette, azonos magasságban, mindössze 45 méteres távolságba.

A második szigetláncként ismert vonulat Japántól egészen Indonéziáig tart, és ez amolyan akadályként is vehető Kína és a Csendes-óceán között, jelentős védelmi szereppel bírnak. Nem véletlenül ide helyezte az Egyesült Államok a kulcsfontosságú katonai bázisát Guam szigetére. Ezen felül van még az első szigetlánc, ez még közelebb fekszik Kína partjaihoz, ennek áttörése még mindig kihívást jelent Peking számára. A felemelkedő nagyhatalom célja egyértelműen az lehet, hogy prezentálja a képességeit a térségben Japán és a Egyesült Államok számára, hogy ezzel is elrettentse őket egy esetleges tajvani invázió esetén a beavatkozástól.

