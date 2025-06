Történelmi rakétakilövést tartott a távol-keleti katonai hatalom: nem tűrik tovább Peking fenyegetését

A japán szárazföldi önvédelmi erők kedden tesztelték a Type 88 típusú, rövid hatótávolságú, hajók elleni rakétát a Hokkaido szigetén található Shizunai lőtéren. A gyakorlaton mintegy 300 katona vett részt az 1. Tüzérdandártól, akik egy gyakorlórakétát indítottak egy Hokkaido déli partjától körülbelül 40 kilométerre lévő pilóta nélküli hajó felé. A hadsereg közleménye szerint a teszt eredményeinek kiértékelése még folyamatban van. Japán korábban a biztonsági megfontolások és a pacifista védelmi doktrínája miatt inkább az Egyesült Államok és Ausztrália területén végezte el a rakétatesztjeit. Plusz szempontot jelent, hogy korábban a megfelelő terület sem állt rendelkezésre, viszont már ennek a feltételei is adottak.

