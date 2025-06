Elérték az űrállomást Kapu Tiborék, hamarosan beléphetnek az ISS-re

Naredna Modi, indiai miniszterelnök X-bejegyzésben gratulált az Axiom-4 küldetés indulásához.

Üdvözöljük az indiai, magyar, lengyel és amerikai űrhajósokat szállító űrmisszió sikeres indítását. Az indiai űrhajós, a csoport kapitánya, Shubhanshu Shukla úton van afelé, hogy ő legyen az első indiai, aki a Nemzetközi Űrállomásra jut. 1,4 milliárd indiai kívánságait, reményeit és törekvéseit viszi magával

- írta bejegyzésében a kormányfő.

We welcome the successful launch of the Space Mission carrying astronauts from India, Hungary, Poland and the US. The Indian Astronaut, Group Captain Shubhanshu Shukla is on the way to become the first Indian to go to International Space Station. He carries with him the wishes,…