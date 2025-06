Elkészültek a rettegett orosz FAB-bombák ukrán verziói: nem is tagadják, mit műveltek

Az ukrán Medoid tervezőiroda saját változatot fejlesztett az orosz UMPK-kit mintájára, amely hagyományos légibombákat alakít át precíziós siklóbombákká. A rendszer már tesztfázisban van, a Defence Express által közzétett videón egy ukrán Szu-24-esről indítják.

Ukrainian-made guided aerial bomb system, which converts conventional 500kg bombs into precision weapons with an extended range of up to 60km — with future versions expected to reach 80 to 100 kilometers. pic.twitter.com/gcAnxbq5fX https://t.co/gcAnxbq5fX