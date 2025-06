Találkozott Trump és Zelenszkij, nagy költekezésbe kezd a NATO – Híreink az orosz–ukrán háborúról szerdán

Jó találkozóm volt az Egyesült Államok elnökével Hágában – írta X-oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Zelenszkij gratulált Trumpnak „a sikeres közel-keleti művelethez”, amely Irán dróngyártási képességeit is gyengítette. (Teherán 2022 óta öngyilkos drónokkal támogatja Oroszországot.)

Az ukrán elnök szerint amerikai légvédelmi rendszerek vásárlásáról is tárgyaltak, valamint drónok közös előállításáról.

Beszéltünk a harctéri helyzetről. Putyin határozottan nem győztes. Ismertettem az elnökkel a tényeket arról, hogy mi történik valójában a helyszínen

– írta Zelenszkij.

I had a good meeting with @POTUS in The Hague.I congratulated President Trump on the successful operation in the Middle East. It is important that the U.S. actions have weakened not only their nuclear program but also their drone production capabilities. We will continue to… pic.twitter.com/pzoaBSn0Yi https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw