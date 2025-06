Szivárognak a felvételek: az éj leple alatt csapott le a hírszerzés, letarolták az orosz légibázist

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat drónjai június 28-án éjszaka csapást mértek a megszállt Krím-félszigeten található Kirovszke katonai repülőtérre - közölte az SZBU.

A jelentésük szerint a támadás során

Mi-8, Mi-26 és Mi-28 típusú harci helikoptereket, valamint egy Pancír-Sz1 légvédelmi rakétarendszert semmisítettek meg.

Az éjszaka folyamán további másodlagos robbanásokat is lehetett hallani a repülőtéren.

A "Krími Szél" Telegram-csatorna, amelyet ukránpárti partizánok szerkesztenek, meg nem erősített felvételeket tett közzé a támadásról.

Multiple explosions hit the Kirovske airfield in occupied Crimea overnight. According to Crimean Wind, 5–6 blasts were heard between 2:50 and 3:02 AM after drones flew over the area. A helicopter caught fire, ammunition exploded, and fuel tanks and air defense systems were likely…