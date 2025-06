A világ legsötétebb diktatúrája olyan felvételeket mutatott be az orosz-ukrán frontról, mint még soha

A Koreai Központi Televízió által sugárzott felvételeken Kim Dzsongun ünnepélyes körülmények között helyez zászlót egy észak-koreai katona koporsójára az Oroszország oldalán harcoló, elesett észak-koreai katonák hamvainak hazaszállítási ceremóniáján.

Photos documenting the participation of North Korean troops in the war against Ukraine on the Russian side were displayed during a ceremony dedicated to the first anniversary of the Russia-North Korea strategic partnership treaty.Among them a photo of Kim Jong-un and coffins of… pic.twitter.com/E6MdTSYdxi https://t.co/E6MdTSYdxi