Az egyik utolsó donbaszi erődváros bevételére készülnek az oroszok

Az oroszok Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) városa felé igyekeznek széles fronton előrébb jutni, ezt Denyisz Pusilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” vezetője mondta el. A háborút megelőzően még mintegy 60 ezer fős lakosságú város megszerzése hatalmas fegyvertény lenne az oroszoknak, mivel ezzel az erődítmény szerep mellett egy fontos logisztikai központ felett is átvennék az ellenőrzést.

2024-ben Oroszország jelentős területeket szerzett meg Ukrajnától, ekkor kelet felől elérték a város külső peremét. Itt azonban a frontvonalak megálltak, a nyomulás véget ért. Az elmúlt hónapokban viszont kelet felől jelentős haladást értek el észak felé, majd lassan elkezdtek a csapatok nyugat felé fordulni, ezzel pedig könnyen meglehet, hogy képesek lesznek egy újabb irányból, észak felől bekeríteni a várost. Ebben a szorult helyzetben

egyre nehezebbé válik a védők számára az állások tartása, valamint az utánpótlások eljuttatása is.

A város elvesztése nagyon nehéz helyzetbe sodorhatja Kijevet, mivel Pokrovszk kulcsfontosságú közlekedési csomópont Donyeck megyében, ennek elvesztése éppen ezért megnehezítené az ukránok ellátását. Hozzá kell tenni, hogy a korábban kiemelkedő stratégiai szerep folyamatosan csökkent, miután az oroszok több olyan kulcsfontosságú útvonalat is elvágtak, amelyek korábban a település felé vezetett, ezért egyre inkább nehezebbé vált a helyzet.

Pusilin kiemelte, hogy több területen is nyomulnak az oroszok, így Pokrovszk mellett Csasziv Jarnál is lassan haladnak, egyre jobban megközelítve Konsztantinovkát. Ez szintén fontos pontja az ukrán védelemnek, a Donbasz egyik utolsó, ukrán kézen lévő nagyobb települése. Ezt követően több olyan város is van, amelynek a bevételére egyelőre nem igazán mutatkozik esély az oroszok számára, mivel az elmúlt években rendkívül megerősítették azokat, valamint ezek jóval nagyobb méretűek, mint a jelenleg említettek: Kramatorszk és Szlavjanszk is körülbelül 100 ezer fős volt a konfliktus előtt, vagy még annál is nagyobb.

Címlapkép forrása: Serhii Korovayny/Global Images Ukraine via Getty Images