Megjelent az ikonikus világháborús acélmonstrum az ukrán fronton - Mi folyik itt?

Visszatér az első világháború és az orosz történelem legendás fegyvere az ukrajnai frontra. Oroszország bemutatta a Jenyiszej páncélvonatot, amelyet állítólag jelenleg Ukrajna keleti részén, a pokrovszki fronton használnak. A felújított szerelvény légvédelmi rendszerekkel és különféle fegyverzettel van felszerelve, beleértve egy BMP-2 gyalogsági harcjárművet is - írta a Defence Express

Az orosz média június 28-án tette közzé a Jenyiszej páncélvonat képeit. A felvételeken jól látható a felújított, és megerősített szerelvény, amelyet további légvédelmi rendszerekkel és különböző fegyverekkel szereltek fel.

Egyik platójára még egy BMP-2 gyalogsági harcjárművet is felpakoltak.

Rus ordusunun zırhlı treni Yenisei. pic.twitter.com/LGz33CcJZA https://t.co/LGz33CcJZA — CMD (@newscmd_) June 29, 2025

Az orosz páncélvonatok (mivel több is van) elsődleges feladata a vasúti műveletek biztosítása a frontközeli területeken. Hivatalosan támogatja a javítási munkálatokat, védelmet nyújt a logisztikai konvojoknak, és felderítést is végezhet. A páncélvonat használata jól mutatja, hogy Oroszország továbbra is támaszkodik a hagyományos katonai logisztikai megoldásokra a modern hadviselésben.

A Jenyiszej felszerelése között megtalálható a ZU-23-2 légvédelmi gépágyú és a szovjet gyártmányú NSV Utyos nehézgéppuskák számára kialakított torony is. Ezek a fegyverrendszerek bizonyos fokú védelmet nyújtanak drónok és gyalogság ellen.

A BMP-2 harcjármű beépítése a vasúti kocsik közé jelzi, hogy Oroszország igyekszik növelni a platform támadó és védelmi képességeit. A vasúti rendszerbe való integrálása azonban korlátozza a manőverezési képességét és sebezhetővé teszi célzott támadásokkal szemben.

A fotókat állítólag a Jenyiszej személyzete által végzett harci koordinációs gyakorlatok során készítették. A helyszín állírólag Krasznoarmijszk, ez Pokrovszk orosz/szovjet neve, vagyis a páncélvonat közvetlen frontvonalon szolgál.

Persze ezek mind állítólagos dolgok. A páncélvonatok hatalmas, kötött pályán mozgó, lassú acélmonstrumok. Még ha a légvédelmi ágyúk biztosítanak is valamilyen védelmet, egy precíziós csapás elkerülésére szinte semmilyen esélye nincsen.

Míg a legtöbb országban a második világháborút követően a páncélvonatokat kivonták a harctéri szolgálatból, addig a Szovjetunióban, majd később Oroszországban továbbra is rendszerben tartották őket. Moszkvának vélhetően körülbelül négy páncélvonata van a posztszovjet korszakból. Ebből - önmaga által bevallottan - három példány is szolgál Ukrajnában:

felbukkant már az Amur/Bajkál, a Volga, most pedig a Jenyiszej is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images