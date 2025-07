Felfedték, mi lehet Putyin valódi célja a háborúval

Portfolio 2025. július 01. 07:20

Oroszország még mindig az ukrán államiság felszámolását, Ukrajna nagy részének elfoglalását és az ukrán nép orosz érdekeknek való alárendelését szeretné elérni az invázióval – írja friss elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt.