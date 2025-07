Véget ért az ukrán erődváros közel egy éven át tartó ostroma – Hatalmas lehetőség előtt az orosz haderő

Közel egy év után teljesen orosz kézre került az egykor 30 ezres lakosságú ukrán erődváros, Toreck. Oroszország ráadásul nem csak megszilárdította a pozícióját a városban, hanem folytatta az offenzívát és elfoglalta a környező külvárosokat is: Dacsnét, Krimszkét és Dilijivkát is.

Így lényegében nem csak a városból tolták ki az ukrán védőket, hanem a környező területekről is.

#NewsMapLong-overdue map update from #Toretsk area.The battle for the former 31,000 inhabitants town (I last visited in 2019) is over and ended with a Russian victory.After several months of Ukrainian counterattacks, reaching up to the center, Russia consolidated its position.… pic.twitter.com/N4sq7Q30Hl https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw