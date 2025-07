Bevetette Ukrajna a legjobb páncélosát – Úgy tűnik, nagy hibát követtek el

Az elmúlt hetekben komoly ellentámadás zajlik Ukrajna részéről, amelynek célja az orosz erők kiszorítása Szumi régió határmenti területeiről.

Friss felvételek azt bizonyítják, hogy ehhez Kijev még a megmaradt, néhány modernnek számító harckocsiját is beveti. Az alábbi felvételen egy Leopard 2A6-os látható, amint egy száloptikás orosz drón eltalálja a tornyát.

Russian fiber-optic FPV drone strikes a German-made Leopard 2A6 main battle tank operated by the Armed Forces of Ukraine in the settlement of Pysarivka, Sumy Oblast of Ukraine.The vehicle was hit to the turret area.Geolocation below. pic.twitter.com/NZ9FyWDfpg https://t.co/NZ9FyWDfpg