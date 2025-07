Borzasztó állapotban az atomhatalom védelmi rendszere: szinte bárki besétálhat a legfontosabb katonai támaszpontokra

Június 20-án videófelvételek járták be a világhálót arról, ahogy a Palestine Action nevű szervezet aktivistái betörnek a Brize Norton szigorúan őrzött légitámaszpontra az Egyesült Királyságban, majd a légierő több katonai repülőgépében kárt tesznek. A közvéleményben már akkor felmerült, hogy nem megfelelően őrizik ezeket a létesítményeket, ez pedig komoly aggodalomra adhat okot. Azt követően különösen aktuálissá vált a téma, hogy London bejelentette: új, nukleáris csapásokra képes F-35-ös vadászgépekkel erősíti meg a légiflottát.

A Telegraph riportere személyesen látogatott el ezekhez a kulcsfontosságú repterekhez, és amit ott talált az egészen megdöbbentette:

bizonyos helyeken mindössze másfél méteres drótkerítés védte nemzetbiztonsági szempontból kiemelkedő objektumokat.

Miután a fenti eset bizonyította, hogy potenciálisan tartani kell a szabotőröktől, ezért érdemes megvizsgálni a védelmi rendszereket. Ebben viszont a Brit Királyi Légierő (RAF) bázisai alaposan leszerepeltek. Egyes helyeken a fizikai védelmet drót- vagy fakerítés, sövény, vagy lényegében semmi sem jelenti. A problémát ismerik a döntéshozók is, bennfentesek úgy fogalmaztak erről, hogy „nem tökéletes”. A Telegraph egyébként nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem árulta el, hogy pontosan melyik bázisok közelében tett látogatást, viszont a képekből látszik, hogy a védelem valóban finoman fogalmazva is aggasztó mélységben van.

Critical UK RAF base housing F-35 fighter jets protected by a 150 cm fence, reveals The TelegraphThe publication discovered vulnerabilities at two other bases, which the pro-Palestinian organization Palestine Action has targeted for potential attacks. According to The… pic.twitter.com/ZsJCrtDoxh https://t.co/ZsJCrtDoxh