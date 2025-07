Rejtélyes körülmények között halt meg egy orosz felsővezető, ezúttal a Magyarországnak is fontos vállalatot érte csapás

Az orosz média és Telegram-csatornák beszámolói szerint Andrej Badalov, a Transznyefty orosz vállalat elnöke péntek reggel esett ki a Rubljovszkoje sugárúton található lakása ablakából.

A haláleset hivatalos verziójaként jelenleg öngyilkosságot jelölnek meg.

This morning, Andrey Badalov, Vice President of the Russian state-owned company Transneft, fell from the window of his apartment on Rublyovskoye Highway in Moscow and died. Transneft is the country’s largest operator of oil transportation infrastructure. pic.twitter.com/3dUyKFh9rM https://t.co/3dUyKFh9rM