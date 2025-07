Vitalij Gancsev, az orosz regionális közigazgatás vezetője beszélt az új offenzíva részleteiről:

Azzal, hogy katonáink előrenyomulnak ezen a frontszakaszon, visszaszorítják az ellenséget és kiterjesztik az ellenség védelmét, veszélyt jelentve a Volcsanszk és Kupjanszk irányban tevékenykedő ukrán csapatcsoportra

– mondta.

Arra hivatkoznak, hogy ez az úgynevezett „pufferzóna” része, amit korábban bejelentettek az oroszok, hogy létre szeretnének hozni a határ mentén, hivatalosan az elsődleges szempontjuk, hogy az ukránok ne tudják tüzérségi fenyegetés alatt tartani az orosz infrastruktúrát. Sokkal valószínűbb, hogy

Moszkva célja ezekkel a betörésekkel, hogy erőforrásokat vonjon el az ukránoktól a frontvonal más szakaszairól, ezzel gyengítve az ottani pozícióikat.

Az ukrán hadsereg komoly ellátási zavarokkal küzd, különösen a hadra fogható emberekből egyre kétségbeejtőbb a helyzet, ezért minden egyes hasonló támadás komoly erőfeszítést igényel Kijevől.

Russians Open New Front in Ukraine's Kharkiv RegionRussian forces have entered the settlement of Milove in the Kharkiv region, advancing approximately 3.7 kilometers.The distances to other occupied territories are 14 km (to the southeast) and 45 km (to the northwest). pic.twitter.com/PcPLw2Fbo4 https://t.co/PcPLw2Fbo4