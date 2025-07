Forradalmi változás az időjárás-előrejelzésben: 20%-kal pontosabb lett a prognózis

Az elmúlt évtizedekben jóval megbízhatóbbá váltak az időjárás-előrejelzések a technológia fejlődésének köszönhetően. Ma is igaz, hogy minél hosszabb távra tekintünk előre, annál nehezebb prognosztizálni a meteorológiai viszonyok várható alakulását, azonban miután az előrejelzések pontossága évtizedenként átlagosan egy nappal javult, az egyhetes időszakra vonatkozó előrejelzések minősége napjainkban már ugyanolyan jó, mint fél évszázada az egynapos előrejelzéseké. Az utóbbi időszakban a fejlődés új lendületet vett, nagyrészt a mesterséges intelligenciának (MI) köszönhetően, miközben a klímaváltozás negatívan befolyásolja az időjárás előrejelezhetőségét.

Az MI-vezérelt előrejelzési modellek ma már általában pontosabbak, gyorsabbak, kevesebb energiát igényelnek, és így olcsóbbak is, mint a hagyományos előrejelzési módszerek. Ezért a világ legmegbízhatóbbnak tartott időjárás-előrejelzéseit készítő Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) februárban elindította a világ első, MI által működtetett időjárás-előrejelző rendszerét az Artificial Intelligence Forecasting System-et (AFIS Single).

Július elsején az MI meteorológiai prognózisok területén zajló térhódítása újabb mérföldkőhöz ért, amikor az ECMWF üzembe helyezte az MI-alapú rendszer együttes verzióját (AIFS Ensemble). Míg a februártól működő rendszer egyszerre csak egy előrejelzést futtat, addig az új, együttes változat

már 51 különböző szimuláció egyidejű lefolytatására képes.



Az 51 különböző szimuláció úgy jön létre, hogy kismértékben eltérő kiinduló feltételeket az időjárási modelleket alkalmaznak, így reprezentálva az elkerülhetetlen bizonytalanságot.

Ezáltal a rendszer a jövőbeli lehetséges időjárási forgatókönyvek teljes skáláját be tudja mutatni, ami jóval nagyobb felhasználói értéket képvisel, mint a szóló mód. Ez azért lényeges, mert az előrejelzéseknek tükrözniük kell, hogy különböző forgatókönyvek lehetségesek, míg az egyszeri „determinisztikus” előrejelzések félrevezetőek lehetnek. Például a gazdálkodóknak ismerniük kell a növényekre ható lehetséges körülmények teljes skáláját ahhoz, hogy megvédhesse azokat.

A laikusok számára ugyanakkor a szóló MI-előrejelzés valószínűleg könnyebben értelmezhető, átláthatóbb. Például az alábbi grafikon az európai, benne a magyarországi csapadékviszonyok július 8-án, kedden várható alakulását mutatja be az AIFS Single előrejelzése szerint. A grafikon egy kéthetes előrejelzési animációból lett kiragadva, amely itt játszható le.

Az alábbi ábra pedig ugyanazon nap hőmérsékleti viszonyaira vonatkozik; az ezt megjelenítő animáció itt tekinthető meg.

Az új, MI-alapú előrejelző rendszer - melynek az összes szóló és együttes MI-előrejelzési grafikonja itt elérhető -, a hagyományos, fizikai alapuló integrált rendszerrel párhuzamosan működik. Az ECMWF szerint az új modell teljesítménye

számos mérési területen, beleértve a felszíni hőmérsékletet is, akár 20%-kal is felülmúlja a legkorszerűbb tradicionális fizikai alapú modelleket.

Ezzel együtt az MI-alapú modell egyelőre még alacsonyabb felbontással (31 kilométer) működik, mint a fizikai alapú együttes rendszer (9 kilométer), amely továbbra is nélkülözhetetlen a nagyfelbontású prognózisokhoz és a kapcsolódó folyamatok előrejelzéséhez. Ezért az ECMWF vizsgálja az olyan hibrid rendszerek lehetőségeit is, amelyek képesek mindkét megközelítés előnyeinek kiaknázására.

A mesterséges intelligencia betanítása rendkívül nagy mennyiségű adatot igényel, ezért az MI a közelmúltig inkább csak a globális szintű előrejelzések készítésében jeleskedett. Ahogy a digitalizációnak is köszönhetően a rendelkezésre álló adatok köre bővül, a kutatók most már az olyan, kisebb léptékű lokális időjárási mintázatok előrejelzésére is be tudják tanítani az algoritmusokat, mint például a zivatarok vagy éppen a városi hőszigetek kialakulása.

Nem az ECMWF az egyetlen szervezet, amely sikeresen vonja be a mesterséges intelligenciát az időjárás-előrejelzések tökéletesítésébe. Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatala (NOAA) a Google tudósaival a hurrikánok, tornádók, heves zivatarok és villámárvizek előrejelzésének fejlesztése területén értek el jelentős eredményeket, a minap pedig új kutatás-fejlesztési megállapodással fűzték szorosabbra együttműködésüket.

Az MI-alapú rendszer szintén a meteorológiai állomásokról, műholdakról, meteorológiai léggömbökről, hajókról és repülőgépekről származó fizikai alapú adatokra támaszkodik a kiinduló feltételek generálásakor,

de több mint tízszer gyorsabban alkotja meg előrejelzéseit,

mint a fizikai alapú rendszer, miközben energiafogyasztása körülbelül ezredrésze a hagyományos módszerének. Így ahelyett, hogy szuperszámítógépre és szakértői csapat munkájára lenne szükség, az MI-alapú rendszerek mindössze néhány perc alatt képes időjárás-előrejelzést generálni, akár egy asztali számítógépen is.

Az eddig egyeduralkodó úgynevezett numerikus időjárás-előrejelzési módszer az előrejelzéseket az adatok egy erre a célra létrehozott szuperszámítógépen futtatott komplex fizikai modellekbe történő bevitelével állítja elő. Ez egy többlépcsős folyamat többórás időigénnyel. A hagyományos meteorológiai modelleket, bár hatékonyak és nagyot fejlődtek az évtizedek során, nagy kihívás elé állítják az összetett légköri rendszerek és ezek gyors változásai, valamint az óriási adattömeg, amelyet naponta többször fel kell dolgozniuk.

További betanítási adatok betáplálásával az MI-alapú prognózisok még részletesebbé és megbízhatóbbá válhatnak, és más eseményeket, például a bozóttüzek várható terjedését is előrejelezhetik. Ez lehetővé tenné a figyelmeztetések gyorsabb kiadását, ezáltal pedig ezen szélsőséges események okozta károk mérséklését is.

A mesterséges intelligencián, illetve gépi tanuláson alapuló jelenlegi időjárás-előrejelző rendszerek azonban

egyelőre több okból sem alkalmazhatóak hasonlóan sikeresen klímamodellezésre.



Mindenekelőtt azért, mert míg az MI-alapú, legfeljebb néhány hónapra előre tekintő időjárási előrejelzésekhez hatalmas mennyiségű adat áll rendelkezésre, addig az évtizedes távlatú klímamodellezéshez viszonylag kevés elérhető adat van. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a klímaváltozás szempontjából releváns fizikai jelenségek (mint például az El Niño Déli Oszcilláció) sokkal lassabban fejlődnek, mint az időjárás.

A klímaváltozás miatt a szélsőséges időjárási események valószínűsége és intenzitása is növekszik, ami az MI-alapú megoldások hibázásának esélyét az időjárás-előrejelzések esetében is magában hordozza.

Ezért vélemények szerint a meteorológusoknak

egyelőre továbbra is mindkét módszerre szükségük lesz az időjárás előrejelzéséhez,



és a klímaváltozás előrejelzések tekintetében jelenleg szintén az a várakozás, hogy hosszabb távon is a különböző megközelítések kombinálása vezethet a legjobb eredményre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images