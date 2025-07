Katlanba szorítja Oroszország az ukrán védelmet, de Putyin nagy céljához ez még kevés

Az orosz hadsereg 2024-es offenzívája meghozta a régóta vágyott áttöréseket Moszkvának az ukrajnai frontvonalon, különösen Donyeck megyében. Sorra estek el az olyan, nagy hírnevet szerzett erődvárosok, mint Avgyijivka, majd Vuhledár, vagy Velika Novoszilka. A frontvonal így nyugat felé jelentősen előrébb tudott menni, eltolva ezzel az ukrán állásokat Donyeck városától, ám a másik, hasonlóan fontos irányba sokáig szinte semmilyen eredményt nem értek el. Ez azért volt kínos, mivel maga Vlagyimir Putyin orosz elnök már megígérte 2024 tavaszán, hogy az orosz katonák májusra beveszik Csasziv Jart. Ez nem működött, máig harcok dúlnak a település körül, bár már közel vannak az oroszok az egész terület megszerzéséhez.

Toretsk / Chasiv-Yar corner: frontline movement since the end of June 2024Added a screenshots from Toretsk to give an idea about the roughly 10km distance. pic.twitter.com/VdEjM1qRB2 https://t.co/VdEjM1qRB2